En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, Wolfgang Grozo, candidato presidencial del partido Integridad Democrática, propuso aplicar la máxima sanción de cadena perpetua para aquellos mandatarios sentenciados por delitos de corrupción.

Indicó que en un eventual gobierno suyo, no indultaría a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), quienes están recluidos en el penal Barbadillo de Ate.

“Presidente de la república corrupto, alto funcionario corrupto, debe purgar cadena perpetua. No [los indultaría] porque son peruanos lamentablemente que habiendo sido elegidos por el pueblo, que les depositó su confianza, traicionaron al Perú”, expresó.

“Acá hay dos cosas: la legalidad y la legitimidad. Si estos personajes con los actos corruptos que hicieron, debieron pensar primero en los niños que tienen anemia, en la delincuencia desbordada, en esos pensionistas que ganan 350 soles antes de robar. Para mí tiene que haber medidas drásticas”, agregó.

Grozo Costa aseguró que al menos cuatro candidatos al Congreso de su partido fueron expulsados debido a que presentaban antecedentes, pese a que había firmado un convenio con la asociación civil Transparencia para el filtro respectivo.

“Los partidos políticos no tienen esa plataforma para poder chequear y verificar. A pesar de eso nosotros firmamos un convenio con Transparencia para que haga el filtro. A pesar de eso se colaron no uno, sino como cuatro”, acotó.

“Claro, al toque [los saqué], ya no están en el partido. No solamente las acepto [las herramientas periodísticas], son fundamentales para hacer una limpieza”, añadió.

Finalmente mencionó que su partido ir en alianza con el partido Peruanos Unidos Somos Libres del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, pero al final por desavenencias no se concretó.