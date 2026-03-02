Resumen
En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato presidencial del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, dijo esperar que el mandatario José María Balcázar “no termine” como su antecesor José Jerí, quien fue censurado por el Congreso.
