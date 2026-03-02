En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato presidencial del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, dijo esperar que el mandatario José María Balcázar “no termine” como su antecesor José Jerí, quien fue censurado por el Congreso.

Dijo esperar que Balcázar Zelada “tenga un poco de decencia y sangre en la cara”, y sea transparente en los cuatro meses que le quedan de gestión, tras suceder en el cargo a Jerí Oré.

“Que por lo menos tenga un poco de decencia y sangre en la cara, y sea transparente en estos cuatro meses. Lo dije con Jerí cuando lo subieron: ‘personaje cuestionado’, ‘este señor no nos representa’, y ‘lamentablemente es lo que hay en ese momento’”, expresó.

“Lo pusieron allí, fíjense cómo terminó. Esperemos que el señor Balcázar no termine como el anterior”, agregó Grozo, quien al ser consultado sobre si José María Balcázar es un “Pedro Castillo 2.0″, respondió: “elevado a la M”.

“Viene con un cuestionamiento. El expresidente venía con incapacidad e impreparación. A este señor (Balcázar) había que aumentarle a eso su cuestionado pasado, investigado”, subrayó.

“Aquí lo emplazo: haga las cosas correctamente en estos 4 meses, no se meta en camisa de once varas y por lo menos tenga un poco de decencia y no responda a quienes lo han colocado en esta posición”, añadió.

Finalmente, Wolfgang Grozo aseguró que de llegar a la Presidencia, no habrá “repartijas” y priorizará el diálogo con los grupos parlamentarios que obtengan representación en los comicios del 12 de abril.