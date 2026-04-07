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Resumen

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A pocos días del cierre oficial de la campaña electoral, la mayoría de los candidatos a la Presidencia intensifica sus desplazamientos por distintas regiones en un intento final por captar votos. Entre el domingo, lunes y lo previsto para este martes, priorizan el norte y el sur del país, pero sin descuidar la capital, donde varios planean sus cierres de campaña.

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