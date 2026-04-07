A pocos días del cierre oficial de la campaña electoral, la mayoría de los candidatos a la Presidencia intensifica sus desplazamientos por distintas regiones en un intento final por captar votos. Entre el domingo, lunes y lo previsto para este martes, priorizan el norte y el sur del país, pero sin descuidar la capital, donde varios planean sus cierres de campaña.

La postulante Keiko Fujimori (Fuerza Popular) inició esta etapa decisiva con una visita a la región San Martín el último domingo. Allí encabezó actividades proselitistas centradas en infraestructura y educación, apelando también al recuerdo del gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

El lunes continuó su gira en Piura, donde sostuvo encuentros con simpatizantes. Para este martes, su agenda contempla actividades en Lambayeque.

Según lo previsto por su equipo, Fujimori retornará a Lima recién el jueves, día en que realizará el cierre oficial de su campaña en Villa El Salvador.

Álvarez va a Piura y Chiclayo

El candidato Carlos Álvarez (País para Todos) estuvo el domingo en Cajamarca, donde encabezó un mitin en el que combinó humor con propuestas. En ese evento volvió a parodiar al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

La agenda de Álvarez continuará en el norte. Este martes tiene previsto viajar a Piura y el miércoles a Chiclayo.

López Aliaga en Piura y Áncash

El candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) concentró sus actividades del domingo y lunes en Piura. Durante su estadía participó en eventos proselitistas y ofreció declaraciones a la prensa.

Desde Sullana, atacó a sus adversarios políticos: “Hacer política no es meter a tu gente, lo que hace la señora Keiko Fujimori, lo que hace Acuña, lo que hará seguramente el señor Álvarez, tiene gente bien rara debajo de él, gente procesada”, afirmó en conferencia de prensa.

Tras su paso por Piura, el candidato se trasladó a Áncash, donde realizó una caravana por las calles de Chimbote.

Nieto recorre el sur

El candidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) centró su estrategia en el sur del país. El domingo estuvo en Cusco, el lunes en Apurímac y este martes tiene previsto llegar a Arequipa.

En cada una de estas regiones, su agenda incluye mítines y caravanas. Nieto ha bautizado sus recorridos como la “Ruta del sol”, en referencia al símbolo de su partido.

Belmont convoca a jóvenes

A diferencia de otros candidatos que han optado por recorrer regiones, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) permanece en Lima desde el domingo, priorizando entrevistas en medios y presencia en redes sociales.

Su cierre de campaña está programado para este martes en la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima. El lunes pasado, mediante las plataformas digitales, llamó a los jóvenes para asistir al evento.

“Todos los jóvenes a la Plaza San Martín, y ahí ganamos”, señaló en un video difundido en la cuenta de TikTok de una de sus hijas.

Sánchez en el norte

El candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) estuvo el domingo en Piura y Chiclayo, y este lunes realizó actividades proselitistas en Loreto.

Sánchez estuvo acompañado por José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo y candidato al Senado con Juntos por el Perú.

En tanto, Carlos Espá (SíCreo) optó por cerrar su campaña en Lima. Desde el domingo se ha mantenido en la capital, participando en entrevistas con diversos medios digitales.

Su cierre está programado para este martes en el Centro de Convenciones de Barranco. En los días previos, Espá recorrió distintas regiones. El viernes estuvo en La Libertad y el miércoles anterior en Huancayo.

Por su parte, el candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) estuvo en Puno el domingo y en Apurímac el lunes. En Puno prometió “buscar la forma” de indultar de Pedro Castillo.

“Cuando se encarcela por ideas y no por pruebas, se rompe la democracia. Nosotros vamos a corregir esos abusos con reglas claras y revisión transparente, sin impunidad”, afirmó luego en su cuenta en X.

Pérez Tello en Amazonas

La candidata Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) visitó Chachapoyas, en Amazonas, y su equipo informó que continuará su recorrido por Jaén, Bagua y Cajamarca.

Su estrategia se basa en encuentros más cercanos con la población, donde recoge demandas locales y expone sus propuestas.

Acuña divide su agenda entre Lima y el norte

El candidato César Acuña (APP) realizó el lunes un mitin en el distrito limeño de Ate. Su agenda para los siguientes días incluye una serie de desplazamientos por el norte.

Este martes visitará Huaraz y Chimbote; el miércoles estará en Chiclayo; y el jueves cerrará su campaña en Trujillo, ciudad donde permanecerá hasta el domingo para emitir su voto antes de viajar a Lima, según informó la jefa de prensa de su campaña.

A partir del jueves por la noche quedará prohibida cualquier actividad proselitista.