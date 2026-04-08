A dos días del cierre oficial de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia de la República continuaron sus actividades proselitistas entre mítines, caravanas, recorridos regionales y apariciones en medios. En esta etapa final, las agendas se concentraron en plazas clave en regiones y en Lima.

Los postulantes despliegan sus últimos esfuerzos antes de que entre en vigencia la prohibición de actos proselitistas. Los recorridos del último martes y los planes para este miércoles y el jueves revelan las prioridades territoriales de cada campaña.

Fujimori refuerza su presencia en el norte

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) encabezó un mitin en Lambayeque el último martes, como parte de una nueva incursión en el norte del país. La actividad forma parte de una estrategia que ha privilegiado esta zona en los días finales de campaña.

“Necesitamos un gobierno con capacidad de gestión, con sentido de urgencia, que no espere años para cumplir con la palabra”, dijo en referencia a trabajos de prevención para evitar inundaciones por el fenómeno El Niño .

El evento en Lambayeque antecede su retorno a Lima, donde tiene previsto cerrar su campaña. En esta etapa, Fujimori ha insistido en propuestas vinculadas a infraestructura, educación y reactivación económica, además de apelar a símbolos y recuerdos asociados a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Álvarez critica el Reinfo

El candidato Carlos Álvarez (País para Todos) se trasladó a Piura, desde donde anunció que, de llegar al poder, eliminará el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Ha sido, para algunos, el paraguas de la corrupción, el salvoconducto del crimen. A nivel legal yo no me caso. Adiós Reinfo”, afirmó.

Su agenda continuará este miércoles en Chiclayo.

López Aliaga en Cañete

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, realizó un mitin en Cañete, donde centró su discurso en la necesidad de reformar el sistema de justicia. En su intervención, propuso que jóvenes egresados con los mejores promedios asuman funciones clave en el Poder Judicial.

Sin embargo, la propuesta estuvo acompañada de declaraciones polémicas. “A todos los viejitos del Poder Judicial los voy a liquidar”, afirmó, generando cuestionamientos por el tono y el contenido de sus palabras.

El candidato continuará su agenda este miércoles en el distrito limeño de La Victoria y tiene previsto cerrar su campaña el jueves en San Juan de Miraflores. En los últimos días, López Aliaga ha intensificado sus actividades en Lima, combinándolas con visitas a regiones.

Nieto en el sur

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, desplegó una intensa jornada en Arequipa el martes 7. Su agenda incluyó la visita a un mercado, una caravana, una conferencia de prensa y un mitin en la explanada del Coliseo Arequipa.

La secuencia de actividades refleja una estrategia orientada a maximizar el contacto con distintos públicos en una misma jornada. Nieto ha centrado buena parte de su campaña en el sur del país, donde ha realizado recorridos en varias regiones.

Su cierre de campaña está programado para el jueves 9 en el local de su partido, ubicado en la avenida Paseo Colón, en Lima.

Belmont en la plaza San Martín

Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, optó por concentrar su campaña en Lima y cerró sus actividades con un mitin en la plaza San Martín, una de las más emblemáticas de la capital.

El candidato apostó por una narrativa nacionalista: “Aquí estamos los patriotas que tendremos que luchar contra los vendepatria. Nunca más se venderá una empresa estratégica, y las que se han vendido, en nuestras líneas maestras está claramente especificado, nos vamos a sentar a renegociar”, dijo.

Sánchez obtiene apoyo del PTE

Hasta el cierre de esta edición no fue posible conocer en qué región se encontraba el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El último lunes estuvo en Loreto.

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), que quedó sin candidato presidencial tras la muerte de Napoleón Becerra en un accidente vehicular en marzo pasado, anunció que respaldará a Sánchez y exhortó a su militancia a votar por él.

López Chau se desplaza a Trujillo

El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) visitó Trujillo el martes como parte de su agenda final. Su cierre de campaña está previsto para el jueves en la plaza Dos de Mayo, en Lima.

Pérez Tello en Cajamarca

La candidata de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, visitó la ciudad de Jaén, en Cajamarca, donde sostuvo reuniones con productores de café y representantes de rondas campesinas. Su agenda ha estado marcada por encuentros con actores locales y espacios de diálogo directo.

En una entrevista con Radio Marañón, presentó sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. Entre ellas, destacó la creación de la “Unidad Genio”, que describió como un grupo especial nacional de inteligencia operativa.

Además planteó la implementación de unidades de flagrancia en las cárceles, como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad.

Acuña visita Áncash

El candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) continuó su gira en Áncash y tiene previsto viajar este miércoles a Chiclayo. Su cierre de campaña se realizará el jueves en Trujillo, su principal bastión político.

En tanto, Carlos Espá (SíCreo) realizó una reunión de cierre de campaña en el Centro de Convenciones de Barranco, en Lima, junto a sus candidatos al Congreso.