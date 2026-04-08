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Resumen

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A dos días del cierre oficial de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia de la República continuaron sus actividades proselitistas entre mítines, caravanas, recorridos regionales y apariciones en medios. En esta etapa final, las agendas se concentraron en plazas clave en regiones y en Lima.

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