En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, los candidatos al Senado Carlos Mesía (Fuerza Popular), Roberto Vieira (Alianza para el Progreso) y Augusto Peñaloza (Avanza País) afirmaron que no renunciarían a la inmunidad parlamentaria en caso de resultar elegidos en las elecciones generales del 2026.

Mesía Ramírez señaló que es “imposible” renunciar a dicha inmunidad porque impide que el Parlamento sea un “nulo poder” y le permite ejercer control político en la relación con el Ejecutivo.

“Imposible (renunciar a la inmunidad parlamentaria). La inmunidad parlamentaria es una institución del derecho parlamentario para que el Congreso de la República no sea un nulo poder. Tiene que ser, como dice la Constitución, un poder del Estado”, expresó.

“El Congreso tiene no solo la función de legislar, sino de fiscalizar, que significa que investiga, denuncia y sanciona a los funcionarios que se apartan de la ley. Hay otro tema que es el control político, que no es el ajuste de la conducta a la ley, sino persuasión y disuasión, y tiene que ver básicamente en las relaciones Parlamento – Ejecutivo”, agregó.

Por su parte, Roberto Vieira aseguró que la inmunidad permite a los congresistas “denunciar las mafias” y defender al país, pero no para encubrir a quienes buscan encubrir sus delitos menores, a quienes calificó de “sinvergüenzas”.

“Yo que he sido congresista puedo decir que aquellos que dicen que hay que renunciar a la inmunidad parlamentaria son los que nunca denuncian. A mí me costó, hasta mataron a mi padre. Fui el primero en denunciar la mafia de Odebrecht, el acuerdo. Con toda la campaña que me hicieron en contra, no fue gratuita, simple y llanamente por denunciar mafias, Odebrecht, y la pesquera, me costó”, manifestó.

“Si no te matan en el Perú por denunciar a las grandes mafias, te quieren meter preso, pero cuando no pueden porque no tienes nada, te la fabrican. La inmunidad parlamentaria es importante, pero para aquellos que defienden al país, aquellos que denuncian, no para esos sinvergüenzas que cubren sus delitos menores”, añadió.

En tanto, Augusto Peñaloza, candidato al Senado por Avanza País, dijo que la inmunidad parlamentaria permite a los congresistas defenderse de denuncias “infundadas”.

“La pregunta sobra. Toda mi vida he vivido sin un tipo de inmunidad, para mí sería una novedad tenerla. Hay gente que [piensa que] el contragolpe viene de la mano de denuncias, infundadas. En realidad, te van a inventar cosas, hoy día está de moda”, acotó.