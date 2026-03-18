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La ONPE informó que el primer informe sobre los aportes, ingresos y gastos de campaña deberá presentarse hasta este viernes 20 de marzo. (Foto: ONPE)
La ONPE informó que el primer informe sobre los aportes, ingresos y gastos de campaña deberá presentarse hasta este viernes 20 de marzo. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Alrededor de ocho mil candidatos –que aspiran a convertirse en senadores, diputados o parlamentarios andinos en las elecciones generales del 2026– deberán presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el primer informe financiero de campaña. El plazo vence este vienes 20 de marzo.

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