Alrededor de ocho mil candidatos –que aspiran a convertirse en senadores, diputados o parlamentarios andinos en las elecciones generales del 2026– deberán presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el primer informe financiero de campaña. El plazo vence este vienes 20 de marzo.

Dicho informe debe comprender el periodo que va del 26 de marzo de 2025, cuando fueron convocados los comicios generales, al 13 de marzo de 2026.

Ante ello, la ONPE ha intensificado la capacitación que brinda a los candidatos que la soliciten, y los invitó a participar en un taller organizado con el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

“Todos los aportes –sean en efectivo o en especies–, los ingresos y los gastos se deben declarar y acompañar con recibos o comprobantes de pago”, explicó el subgerente de Verificación y Control del ente público, Luis Camino.

Los informes los puede presentar el candidato –o su responsable de campaña, debidamente acreditado– a través del portal digital de financiamiento (PDF) CLARIDAD o de una de las mesas de partes presenciales de la ONPE.

Casilla electrónica

Si se opta por utilizar CLARIDAD, es necesario contar con una casilla electrónica, pues por esta vía se recibe la contraseña de acceso al portal. La casilla electrónica también sirve para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones oficiales de la ONPE de forma rápida y segura. Los mensajes circulan protegidos y no pueden ser alterados.

Al igual que las organizaciones políticas, los candidatos pueden solicitar una casilla electrónica por uno de estos canales:

Sistema de Notificación Electrónica (SISEN): el candidato llena un formulario en línea y acredita su identidad adjuntando una fotografía que lo muestre sosteniendo su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Mesa de partes virtual.

Mesas de partes presenciales.

Cabe señalar que, para los comicios generales del 12 de abril, se presentaron 1.900 listas y fórmulas de candidatos. 36 de ellas corresponden a fórmulas presidenciales y 1.864 a listas de postulantes a senadores, diputados y Parlamento Andino.

Los ciudadanos votarán por una fórmula presidencial (1 presidente y 2 vicepresidentes); 30 senadores elegidos a nivel nacional; 30 senadores elegidos a nivel regional; 130 diputados y 5 representantes al Parlamento Andino.