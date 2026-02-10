Elecciones 2026: candidatos Guido Bellido y Lourdes Alcorta se lanzan puyazos en “Versus” de El Comercio

Los candidatos Guido Bellido y Lourdes Alcorta, quienes postulan al Senado en las elecciones generales del 2026 con los partidos Podemos Perú y Renovación Popular, respectivamente, se lanzaron varios puyazos en el programa “Versus” de El Comercio.

En primer lugar, Bellido consideró que Renovación Popular es un “partido satélite del fujimontesinismo” y acusó a su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de haber obtenido éxitos en sus negocios en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

El también exprimer ministro cuestionó que el exalcalde de Lima lleve como postulante al Senado a Absalón Vásquez, exministro de Agricultura de Fujimori Fujimori, pese a haber sido sentenciado por el delito de peculado.

“No es nada personal, pero a mi modo de ver considero que Renovación Popular es un partido satélite del fujimontesinismo. Rafael López Aliaga ha sido parte, en el periodo de Fujimori, del entorno de Fujimori y ha hecho negocios con Fujimori. Parte de su éxito proviene de ese periodo tan nefasto para el país”, expresó.

“Cómo puedes tener en la plancha a Absalón Vásquez, un tipo que se sentó en la mesa con un cerro de dinero, repartiendo dinero. Ese ha sido prácticamente el desnudamiento de los diez años del gobierno de Fujimori”, agregó.

En respuesta, Lourdes Alcorta calificó de “tremendo adefesio” lo dicho por Guido Bellido y aseguró que el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, no es “ninguna santa paloma” y busca trepar en las encuestas atacando “al que está arriba”.

“Esa es una narrativa que ha soltado Pepe Luna. Hace poco ha estado dándole y dándole a Rafael, acusándolo de todo. Han estado juntos como regidores ambos y Pepe Luna no es ninguna santa paloma. Se ha dedicado a la educación. ¿Qué cosa hizo Pepe? Es una educación fantasma, una persona que tiene una universidad con el casco de una pared falsa indicando como si fuera una gran universidad, no es más que un panel de la fachada de una universidad”, subrayó.

“Rafael no ha hecho su fortuna con Fujimori y Montesinos, lo que está diciendo (Bellido) es un tremendo adefesio. Están queriendo treparse, atacar al de arriba para subir. Eso es lo que están buscando”, añadió.

Sobre el Reinfo

Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Bellido dijo que para resolver el problema de los mineros artesanales, los pequeños mineros y los mineros ancestrales se debe aprobar la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), y anunció que una vez que se inicie la legislatura, propondrá que vote el dictamen.

“La Ley Mape debe poner fin al Reinfo y yo creo que se debe formalizar a todas las personas que hoy están resolviendo su situación económica -no pidiendo trabajo. Hay que marcar línea contra la minería ilegal, que en nuestro está prácticamente penalizada. Es responsabilidad del Ejecutivo combatirla”, acotó.

Por su parte, Alcorta cuestionó que se hable de ampliar el Reinfo cada vez que vence el plazo de formalización minera y remarcó que la minería informal ha desplazado al narcotráfico en los últimos años.

“La minería es el primer ingreso que tiene el Perú, pero el tema de la minería ilegal ya compite con la minería formal, casi tiene los mismos ingresos y la misma competencia, tanto así que ha desplazado al narcotráfico”, manifestó.

“Hasta cuándo se va a llevar este Reinfo. Que el gobierno tiene que facilitar, sí, lo ha hecho, el tema es que cuando se llega a la fecha final, se vuelve a retomar el tema del Reinfo para volverlo a postular”, sentenció.