Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Miguel Llanos, candidato a diputado por Progresemos Perú, y Marco Miyashiro, postulante a senador por Fuerza Popular, debatieron sobre seguridad ciudadana durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Luis Miguel Llanos, candidato a diputado por Progresemos Perú, y Marco Miyashiro, postulante a senador por Fuerza Popular, debatieron sobre seguridad ciudadana durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

Luis Miguel Llanos, candidato a diputado por Progresemos Perú, y Marco Miyashiro, postulante a senador por Fuerza Popular, debatieron este martes 10 de marzo sobre seguridad ciudadana durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.