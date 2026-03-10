Luis Miguel Llanos, candidato a diputado por Progresemos Perú, y Marco Miyashiro, postulante a senador por Fuerza Popular, debatieron este martes 10 de marzo sobre seguridad ciudadana durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Llanos propuso legalizar la legítima defensa y establecer más candados legales desde el Congreso para que la Policía Nacional (PNP) se vea protegida en la lucha contra la delincuencia.

“Un policía puede ejecutar a un delincuente cuando se da la vuelta y ya no te está apuntando. No tiene el respaldo del Congreso porque nadie se come ese rollo. Igualito los meten a la cárcel”, expresó.

“Si hablamos de un plan, hablemos de una hermandad policial, de abogados, de estudios y cambiemos la ley. El policía puede ejecutar, lo que pasa es que se muere de miedo, llega tarde a los enfrentamientos porque institucionalmente, vertical u horizontal, hablando del Ejecutivo y Legislativo, no apoyan”, agregó.

El candidato de Progresemos Perú también planteó que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sancionar a los jueces y fiscales por liberar delincuentes. También prometió acabar en seis meses con la delincuencia operativa.

“Tenemos que empapelar a todos esos jueces y fiscales que no hacen caso a la ley. Hay que meter a los jueces y fiscales a la cárcel así de simple, son unos delincuentes, algunos están que se muerden la oreja”, manifestó.

“Examen toxicológico para los funcionarios públicos, para el Congreso, para todos. Creo que no pueden estar comiéndose la oreja cuando están haciendo su trabajo”, añadió.

Por su parte, Marco Miyashiro aseguró que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori “volverá el orden” y dijo que forma parte de un equipo que se va a ocupar de retomar el orden en la lucha contra la criminalidad y la administración de justicia.

“También se refiere a volver al orden en el plano económico y social. Esto está íntimamente unido y por eso es que en Fuerza Popular contamos con un equipo de seguridad que se refiere a la seguridad nacional”, subrayó.

El general en retiro también propuso realizar reformas en la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de que funcione adecuadamente en la lucha contra el crimen organizado.

“Hacer reformas y adecuaciones en lo que se refiere a los órganos de control social: Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, que ahora lo quieren reformar, pero en el siglo XX no funcionaba adecuadamente y en el siglo XXI ha sido ya superado por esta ola de criminalidad internacional que está afectando al Perú, al igual que Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y eso hay que mejorarlo de inmediato”, acotó.