El podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, contó con la presencia de los candidatos Moisés Tambini, (Partido Aprista), que va al Senado; Luis Flores (Avanza País), que postula como diputado; y Carlos Tuse (País para Todos), que busca una curul en el Senado en las elecciones generales del 2026.

En primer lugar, Tambini se mostró a favor de “sancionar con dureza” y aplicar la cadena perpetua para los funcionarios sentenciados por delitos de corrupción.

“Sí, por supuesto, yo concuerdo (con cadena perpetua) y he admirado la posición de Simón Bolívar. El primer decreto que dio, cuando se instaló la República, fue estableciendo la pena de muerte para los que cometan delitos en agravio del Estado, especialmente el patrimonio nacional. Deben ser sancionados (con dureza)”, expresó.

El candidato también rechazó la posibilidad de que los expresidentes condenados sean indultados: “Que cumplan su condena plenamente porque no es dable que se apoderen, llegando al poder, del dinero que todos aportamos”.

En tanto, Luis Flores Reátegui, candidato a diputado de Avanza País y secretario general de ese partido, minimizó el hecho de que su postulante a la Presidencia, José Williams, no aparezca en las encuestas de opinión.

“Creo que recién estamos comenzando la campaña. En el Perú creo que todavía no ha arrancado en sí la campaña. No calienta la campaña, no se ve, no se siente, pero nosotros estamos comenzando a trabajar, estamos haciendo las cosas para poder llegar a todos los peruanos y obtener un buen resultado, que es lo que todos nosotros esperamos”, manifestó.

“Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es seguir trabajando. Con mucha humildad, respeto y trabajo creo que podemos lograr un gran resultado en las elecciones del 12 de abril”, añadió.

Dijo que su mayor proveedor para la franja electoral es la Empresa de Radio y Televisión Central del Mayo y que el medio principal seleccionado es Atmósfera en la región San Martín.

“Nosotros hemos desarrollado a nivel nacional el tema de la repartición del dinero, eso es lo que ha hecho la persona encargada. En realidad, nosotros queremos llegar a todas las regiones principalmente y estos medios son medios de difusión en todos los distritos a nivel nacional”, refirió.

“Atmósfera está en la región San Martín, en la selva, y se esparce por todas las zonas. En este momento nosotros lo que quisimos hacer es esparcir lo más posible para que tengamos más difusión al día y de esa manera cumplir con lo que dice la ley, que lleguemos a todos los peruanos”, agregó.

“No es viable”

Respecto a la posibilidad de que Williams Zapata sea el presidente de un gobierno de transición en caso de que se vacara a José Jerí, Flores la desestimó al señalar que “no es viable”.

“El general Williams en este momento es candidato a la Presidencia. Antes ya era candidato dentro del partido, por eso es que también su opción no es viable. En este momento nosotros realmente creemos que esta función no se podría dar”, acotó.

Por su parte, Carlos Tuse, candidato al Senado por País para Todos, justificó la denuncia de su postulante presidencial, Carlos Álvarez, respecto a un presunto mal direccionamiento de la franja electoral y dijo que tiene el respaldo de los demás miembros del partido.

“Carlos Álvarez es una persona transparente, objetiva, pulcra y como ascético que es, cualquier situación de corrupción o dudas lo pone de manifiesto, que bien podría conversarse al interno, como lo hace la mayoría de las organizaciones”, aseveró.

“Él no tiene tapujos y nosotros apoyamos esa decisión (…) Es una persona objetiva, transparente. No es que amenace o tenga otra personalidad, más bien es transparente y eso es lo que está pidiendo a la sociedad. No tiene tapujos, aunque eso le cause eutanasia, su propia muerte política”, sentenció.