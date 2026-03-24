Resumen

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Candidatos a la presidencia de la República —o sus representantes— participarán este jueves 26 de marzo en el foro denominado “La Vivienda como Política de Estado - Elección Presidencial 2026”, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) en el marco de las elecciones generales del domingo 12 de abril.

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