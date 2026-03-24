Candidatos a la presidencia de la República —o sus representantes— participarán este jueves 26 de marzo en el foro denominado “La Vivienda como Política de Estado - Elección Presidencial 2026”, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) en el marco de las elecciones generales del domingo 12 de abril.

El foro busca generar un espacio técnico en el que los candidatos expongan sus propuestas en materia de vivienda y desarrollo urbano, precisó el CAP.

Se abordarán temas como el déficit habitacional, la gestión del suelo, mecanismos de financiamiento, promoción de vivienda formal y articulación entre los sectores público y privado. Esto en un contexto de déficit habitacional y expansión urbana informal.

De acuerdo con el CAP, el evento se desarrollará bajo criterios de equidad y transparencia. Cada candidato contará con un tiempo definido para la presentación de sus propuestas.

De acuerdo con los organizadores, ya confirmaron su participación Renovación Popular, Primero la Gente, Partido Demócrata Verde y Partido PRIN.

Primero la Gente precisó a El Comercio que participará su candidato a la primera vicepresidencia, el arquitecto Raúl Molina.

El foro se realizará en el auditorio institucional del CAP, en Jesús María, y será transmitido en vivo mediante las plataformas digitales de esa institución.