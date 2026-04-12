Resumen

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A través de sus canales oficiales solicitan la intervención del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar transparencia en el proceso. (Foto: El Comercio)
A través de sus canales oficiales solicitan la intervención del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar transparencia en el proceso. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

En medio de una serie de irregularidades en la instalación de mesas de sufragio, desde las primeras horas de este domingo 12 de abril para las Elecciones Generales 2026, diversos candidatos presidenciales expresaron su preocupación por la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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