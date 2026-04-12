En medio de una serie de irregularidades en la instalación de mesas de sufragio, desde las primeras horas de este domingo 12 de abril para las Elecciones Generales 2026, diversos candidatos presidenciales expresaron su preocupación por la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se ha confirmado, son 15 locales de votación que no se instalaron como correspondía e involucran a más de 60 mil votantes que se han visto imposibilitados de ejercer su derecho electoral.

Los protagonistas de la elección utilizaron sus redes sociales para exigir la inmediata intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para así garantizar la transparencia de un proceso que ha presentado muchos errores y algunso incluso denuncian un fraude electoral.

Roberto Chiabra

Ni en la época de la subversión se quedaron tantos peruanos sin ejercer su derecho a votar.

Incompetencia del JNE, ONPE y RENIEC, que deben asumir sus responsabilidades con sus inmediatas renuncias, no con disculpas. @congresoperu @pcmperu @FiscaliaPeru @Poder_Judicial_ — Roberto Chiabra 🇵🇪 (@robertochiabra) April 12, 2026

Wolfgang Grozo Costa

Denunciamos una grave crisis logística en esta jornada electoral que está vulnerando derechos fundamentales.

Solicitamos medidas urgentes @JNE_Peru y a la @ONPE_oficial para garantizar elecciones transparentes y justas.

La democracia se respeta!🐺🤝🇵🇪 pic.twitter.com/xebFT0zxCn — Wolfgang Grozo Costa (@WOLFANGROZO) April 12, 2026

Mesías Guevara

Se tiene que investigar a profundidad a la empresa Gálaga y a la @ONPE_oficial. Los tambores de fraude empiezan a sonar, no permitamos que se violente la voluntad popular. El Perú quiere paz, juticia y desarrollo. @RPPNoticias @larepublica_pe https://t.co/qgx7FRKTiJ — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) April 12, 2026

Alfonso López-Chau

Es injustificable que tantas mesas de sufragio queden sin instalarse. Exhortamos a las autoridades electorales a pronunciarse de inmediato y con total claridad para asegurar a la ciudadanía que estamos ante un proceso que respeta la voluntad popular.



El país merece respuestas… https://t.co/93NHpO3oPV — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) April 12, 2026

Jorge Nieto Montesinos

La ausencia de información oficial abona la incertidumbre. Mal. https://t.co/pE4xu6Uj14 — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 12, 2026

José Luna Gálvez

Álvaro Paz de la Barra

Minutos antes de las 5:00 p.m., el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, lideró una conferencia de prensa para confirmar una serie de retrasos e incluso impedimento de instalación de mesas de sufragio en diferentes distritos de la capital.

“Es por eso que recién con datos concretos podemos decir que 15 locales de votación : 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurin y 5 en Pachacamac no pudimos entregar el material que correspondía. 211 mesas de sufragio corresponden a esos 15 locales de votación en Lima y los perjudicados de manera directa son 63300″, indicó.

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