Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los candidatos Renán Núñez (Partido Aprista) y Luis Vivanco (Alianza para el Progreso) debatieron en ’Versus’ de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Los candidatos Renán Núñez (Partido Aprista) y Luis Vivanco (Alianza para el Progreso) debatieron en ’Versus’ de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

Los candidatos Renán Núñez (Partido Aprista) y Luis Vivanco (Alianza para el Progreso), quienes postulan como diputados con los números 6 y 8, respectivamente, en las elecciones generales del 2026 debatieron en ’Versus’ de El Comercio. Ambos postulantes expusieron sus propuestas de campaña.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.