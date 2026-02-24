Los candidatos Renán Núñez (Partido Aprista) y Luis Vivanco (Alianza para el Progreso), quienes postulan como diputados con los números 6 y 8, respectivamente, en las elecciones generales del 2026 debatieron en ’Versus’ de El Comercio. Ambos postulantes expusieron sus propuestas de campaña.

En seguridad ciudadana, Núñez planteó reformar la Policía Nacional (PNP) y obras por impuestos para dotar de mejores recursos a las comisarías, como computadoras e inteligencia artificial.

“Hay que reforzar a la Depincri, necesario. Hay que redireccionar los recursos de la comisaría hacia la Policía de Investigaciones, hay que dotarlos de los recursos suficientes. Nosotros estamos proponiendo, incluso para agilizar las obras y corregir las 1.800 comisarías al 2040, obras por impuestos”, manifestó.

Por su parte, Vivanco indicó que el problema es 360 e involucra a muchas instituciones, como la PNP, la fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Coincido en que hay un problema en la Policía, tiene que reorganizarse completamente desde las escuelas. Tenemos un problema que nace desde la formación, las escuelas se están cayendo a pedazos, hay muchos temas que vinculan supuestos hechos de corrupción, eso se tiene que combatir desde allí. Debe haber una purga en cuanto a malos oficiales y reemplazarlos por oficiales idóneos, tiene que haber un plan nacional de seguridad ciudadana que esté apoyado en tecnología e inteligencia”, señaló.

Respecto a la unión civil, Núñez dijo que en el Partido Aprista sobre ese tema, la legalización de marihuana, la pena de muerte y otros se les ha dejado a los candidatos en libertad de conciencia, pero personalmente ratificó su postura conservadora.

“Mi posición personal: creo que hay dos sexos, hombre y mujer. Creo que la participación de la familia en el currículo escolar, en la educación de sus hijos es importante. Pero también creo que cada quien es dueño de su dinero y patrimonio, si hay dos personas del mismo sexo que conviven y quieren tener derechos patrimoniales entre ellos, creo que el Estado peruano debería garantizar ese derecho patrimonial”, aseveró.

Similar posición adoptó Vivanco, quien alegó tener una “posición bastante conservadora”, ser pro familia, pro vida y estar en contra del aborto.

“El tema del matrimonio es más complicado porque es un concepto normativo. Finalmente, el derecho va a construir el contenido del matrimonio, yo podría flexibilizarlo. Lo que creo es que hay que llegar a un equilibrio en el que nosotros reconozcamos libertades sin discriminar a nadie y podríamos llegar a un consenso de derechos patrimoniales”, acotó.

Pena de muerte y Corte IDH

Sobre la pena de muerte, ambos candidatos dieron a conocer sus puntos de vista. Renán Núñez respaldó que se aplique a reincidentes de delitos muy graves, como sicariato y la violación de menores de edad. No obstante, se opuso al retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Mi criterio personal es que los reincidentes de delitos muy graves, estamos hablando de sicarios -10 o 12 en sus espaldas- o un asesino y violador de menores de edad, en mi entendimiento personal, es alguien que no se le puede permitir reinsertarse a la sociedad porque probablemente no puede ser resocializado”, refirió.

“No es necesario salirse del Pacto de San José para poner en suspensión o denuncia el artículo 4. Sería una locura salirse completamente”, agregó.

A su vez, Luis Vivanco se opuso a la aplicación de la pena capital porque “no soluciona absolutamente nada” el problema de inseguridad ciudadana ni permitirá reducir los índices de criminalidad. También alegó que “sería un error” que nuestro país se retire del Pacto de San José.

“Está comprobado objetivamente que los delitos que tienen penas más altas son los que más se cometen en este país. Asesinatos, violaciones, extorsiones tienen penas altísimas, 30 años, cadena perpetua y se cometen todos los días. El incremento de pena no desmotiva al criminal a cometer el delito. Tiene otras motivaciones distintas a la amenaza de la pena. Delinque y tiene un comportamiento social orientado en ese sentido por diversas características: personal, social, cultural, familiar, etc.”, anotó.

“Creo que sería un error salirnos de la Corte IDH, es un contrapeso interesante en un país que tiene instituciones débiles y donde hemos visto casos donde se vulneran derechos humanos. La Corte tiene precedentes bastante importantes en distintos temas. Hay precedentes que involucran casos de discriminación emblemáticos en minorías sexuales”, sentenció.

