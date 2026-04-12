El candidato de País para Todos, adelantó su horario de votación tras conocer los retrasos en las mesas de sufragio. Foto: GEC.
El candidato de País para Todos, adelantó su horario de votación tras conocer los retrasos en las mesas de sufragio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, cuestionó este domingo el desarrollo de la jornada electoral 2026 y afirmó que no quiere creer que los “errores” reportados respondan a un intento de direccionar el voto por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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