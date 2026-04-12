Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, cuestionó este domingo el desarrollo de la jornada electoral 2026 y afirmó que no quiere creer que los “errores” reportados respondan a un intento de direccionar el voto por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Soy respetuoso de las instituciones, pero no quiero creer que la ONPE, con estos errores, está direccionando el voto para apoyar a tal o cual candidato”, señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El postulante sostuvo que existen problemas en la instalación de mesas de sufragio en diferentes puntos del país. “Es realmente extraño lo que está pasando con miles de mesas de sufragio en diferentes puntos del país. Hay mesas que aún no han sido instaladas”, indicó.

En esa línea, explicó que adelantó su horario de votación tras conocer los retrasos. “Yo pensaba votar entre las doce y una de la tarde en el colegio Alfonso Ugarte, pero al enterarme que había problemas adelanté mi hora de ir a sufragar. Y sí, era cierto, mi mesa recién se instaló minutos antes de las 9 de la mañana”, precisó.

Asimismo, cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre la demora en la entrega de material electoral. “El señor Corvetto le ha echado la culpa, la responsabilidad a un proveedor sobre la tardanza de material electoral”, afirmó.

Álvarez también advirtió que diversos grupos de ciudadanos no habrían podido votar debido a las demoras. “Miles de militares y policías no han podido votar […] adultos mayores […] personas con morbilidades […] no podrán regresar a votar”, sostuvo.

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Además, señaló que en algunos locales el material electoral no habría llegado a tiempo. “En el colegio Daniel Alcides Carrión, en Villa El Salvador, hasta estas horas no llega el material electoral”, indicó.

Finalmente, pidió la intervención de observadores internacionales y planteó dudas sobre lo ocurrido durante la jornada. “¿Lo que está ocurriendo con la ONPE […] es ineptitud o se está haciendo todo esto adrede?”, cuestionó.

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