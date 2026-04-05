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Álvarez apuesta por propuestas concretas y llama a superar la división del país. (Foto: Captura/Canal N)
Álvarez apuesta por propuestas concretas y llama a superar la división del país. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

En la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial Carlos Álvarez realizó una visita proselitista a la región Cajamarca, donde hizo un llamado a la unidad del país y defendió su estrategia de campaña basada en propuestas concretas y sin confrontaciones.

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