En la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial Carlos Álvarez realizó una visita proselitista a la región Cajamarca, donde hizo un llamado a la unidad del país y defendió su estrategia de campaña basada en propuestas concretas y sin confrontaciones.

Durante su recorrido por mercados y plazas, el postulante señaló que el crecimiento que registra en las encuestas responde a la presentación de iniciativas “aterrizadas” y a una filosofía política que evita los ataques personales. “La gente quiere soluciones” , sostuvo, al tiempo que pidió esperar con “tranquilidad y serenidad” los resultados del próximo 12 de abril.

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Carlos Álvarez participa en actividad en Cajamarca.



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Álvarez remarcó que Cajamarca representa una región clave por su potencial agrícola y minero, pero también por los desafíos sociales que enfrenta. En ese sentido, advirtió que la anemia alcanza el 40% y que un 17% de jóvenes no estudia ni trabaja, cifras que —dijo— evidencian la necesidad de mayor intervención del Estado.

Entre sus propuestas, destacó un plan para reducir la anemia en cinco puntos porcentuales por año, así como medidas para fortalecer al pequeño agricultor. “Hay que cambiar los sistemas de comercialización para que accedan a mercados locales e internacionales y no dependan de intermediarios” , explicó.

El candidato también enfatizó la importancia del contacto directo con la población como eje de su campaña. “Me gusta escuchar más que hablar y ganarme la confianza uno a uno” , afirmó, tras insistir en que su enfoque prioriza las demandas ciudadanas.

Finalmente, Álvarez expresó su preocupación por el nivel de división en el país y exhortó a los peruanos a apostar por la unidad. “Un país dividido no llega lejos. Tenemos que dejar de enfrentarnos y construir juntos” , indicó, al invocar a un voto reflexivo en los próximos comicios.

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