El excongresista César Combina fue designado vocero de Avanza País en las elecciones generales del 2026 y su labor será difundir el plan de gobierno de dicho partido y respaldar a su candidato presidencial, José Williams.
A través de una resolución, el Comité Ejecutivo Nacional de dicha agrupación política detalló que Combina Salvatierra estará a cargo de representar al partido ante los medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Así, deberá responder cualquier consulta, pronunciamiento o interrogante vinculada a la participación de Avanza País en el actual proceso electoral.
Cabe recordar que César Combina se presentó como precandidato presidencial de dicho partido en las elecciones primarias. Sin embargo, según dijo aquella vez, se impidió su inscripción “por decisiones políticas y administrativas arbitrarias”.
A inicios de noviembre, en las elecciones primarias de Avanza País, la plancha presidencial encabezada por Phillip Butters fue la única que fue admitida, rechazando así la que lideraba César Combina por “no cumplir los requisitos”.
Sin embargo, días después Butters renunció a su militancia en Avanza País y, por ende, a sus aspiraciones de llegar a Palacio de Gobierno alegando motivos políticos y personales, y a que buscaba “recuperar” su independencia política para continuar con sus labores profesionales.
Ante ello, la dirigencia del partido del tren, en un congreso nacional decidió que sea el congresista José Williams Zapata el que lo suceda como candidato a la Presidencia de la República.
