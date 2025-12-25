Con el objetivo de reforzar el rol fiscalizador de la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó las reglas a seguir para el proceso de tacha contra candidatos para estas próximas Elecciones Generales 2026 y así cuestionar inscripciones que no cumplan con los requisitos de ley.

Por ello, el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos explica que el procedimiento de tacha es definido como el “cuestionamiento por escrito que presenta cualquier ciudadano (…) respecto a las infracciones a la Constitución y a las normas electorales”.

¿Quién puede presentar una tacha?

Según el Reglamento, la medida puede ser presentada por " cualquier ciudadano inscrito ante el Reniec y con sus derechos civiles vigentes " contra una fórmula presidencial, una lista de candidatos o contra uno de sus integrantes y no se requiere pertenecer a una agrupación política para poder ejercer este derecho.

Requisitos para que la tacha sea admitida

Fundamentar el pedido : señalar las infracciones a la Constitución , la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) o la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

. Presentar el comprobante de pago de la tasa electoral : se realiza en el Banco de la Nación.

: se realiza en el Banco de la Nación. Solicitar una casilla electrónica: el reglamento establece que el ciudadano que interponga una tacha “está obligado” a realizar el pedido para ser notificado del proceso.

Plazos para realizar la tacha

Para efectuar la tacha, solo se cuenta con 3 días calendario, que empiezan a correr desde el día siguiente de la publicación de la fórmula o lista de candidatos admitida en el portal institucional del JNE y en el panel del Jurado Electoral Especial (JEE).

Proceso

1. Presentación: La tacha se presenta ante el mismo JEE que evaluará la inscripción del candidato.

2. Traslado al partido político: Ese mismo día, el JEE notifica al personero legal de la organización política para que presente sus descargos en 1 día calendario.

3. Decisión del JEE: El JEE, con o sin respuesta de la organización política, resuelve la tacha en un plazo máximo de 3 días calendario, sin necesidad de una audiencia pública.

4. Publicación y notificación: La resolución se publicará en la web del JNE y se notifica a ambas partes de manera simultánea mediante casilla electrónica.

5. Apelación: La decisión se puede apelar ante el Pleno del JNE, que resuelve en última instancia.

En caso de que la apelación se declare fundada, dependerá del tipo de candidatura que se busca tachar:

Fórmula presidencial : si la tacha alcanza al candidato o candidata a la Presidencia, las postulaciones a las vicepresidencias quedan sin efecto. Si solo se tacha a un vicepresidente, la fórmula continúa con el candidato presidencial y el otro vicepresidente.

: si la tacha alcanza al candidato o candidata a la Presidencia, las postulaciones a las vicepresidencias quedan sin efecto. Si solo se tacha a un vicepresidente, la fórmula continúa con el candidato presidencial y el otro vicepresidente. Listas al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino: la exclusión de un candidato no invalida la inscripción del resto de la lista, incluso si como consecuencia se afecta la paridad de género.

De proceder, se puede reemplazar al aspirante político tachado solo hasta la fecha límite de inscripción de candidaturas (14 de marzo de 2026). Por supuesto, el reemplazante debe cumplir con las normas de legalidad.

Además, en caso la resolución sea consentida o firme, el solicitante puede pedir la devolución de la tasa pagada, que no incluye montos abonados por otros conceptos.

