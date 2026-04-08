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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ratificó este miércoles 8 de abril la prohibición de realizar marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas en el Centro Histórico de Lima, en el marco de los cierres de campaña de las Elecciones Generales 2026.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ratificó este miércoles 8 de abril la prohibición de realizar marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas en el Centro Histórico de Lima, en el marco de los cierres de campaña de las Elecciones Generales 2026.
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A través de un comunicado, la comuna recordó que esta zona es considerada intangible, por lo que no se pueden desarrollar actividades que pongan en riesgo la seguridad, la salud pública o la integridad del patrimonio cultural.
La medida se sustenta en el Acuerdo de Concejo N.° 026-2023 y el Decreto Supremo N.° 003-2021-IN, normas que establecen la protección del Centro Histórico y limitan la realización de eventos masivos en este espacio.
En ese contexto, la autoridad municipal exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a respetar la disposición y optar por espacios alternativos para la realización de actividades proselitistas, a fin de evitar sanciones o intervenciones.
🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/7UR9zE4scU— Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 8, 2026
La ratificación de la medida se da en la recta final del proceso electoral, lo que impide que los partidos utilicen plazas emblemáticas del centro de Lima para sus cierres de campaña.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró la vigencia de esta disposición durante una actividad pública y señaló que la comuna ya ha emitido un pronunciamiento oficial para evitar cuestionamientos.
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“Hemos publicado un comunicado como Municipalidad Metropolitana de Lima para que nadie se sienta afectado si es que no se autoriza la celebración de mítines o de actividades de proselitismo político”, indicó.
Asimismo, informó que se investiga la realización de una actividad reciente en la zona, pese a la prohibición vigente. “Evidentemente la MML ha emitido un pronunciamiento en el sentido que no se puede celebrar ningún tipo de actividades vinculadas a estos temas proselitistas”, agregó.
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