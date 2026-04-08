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Centro Histórico de Lima queda cerrado a marchas y actividades proselitistas. (Foto: Andina)
Centro Histórico de Lima queda cerrado a marchas y actividades proselitistas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ratificó este miércoles 8 de abril la prohibición de realizar marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas en el Centro Histórico de Lima, en el marco de los cierres de campaña de las Elecciones Generales 2026.

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