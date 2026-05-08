El proceso electoral ingresó a una etapa decisiva rumbo a la segunda vuelta. El último jueves 7 de mayo culminó el plazo para que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan el recuento de votos de las actas observadas de la elección presidencial.

Con el cierre de esa fase, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quedó más cerca de consolidar los resultados finales de la primera vuelta. La secretaria general de ese organismo, Yessica Clavijo, confirmó el miércoles pasado que el objetivo es realizar, “al promediar la quincena de este mes”, la proclamación oficial de las candidaturas que competirán en el balotaje”.

El proceso de revisión a cargo de los JEE comprendió 5.905 expedientes de actas observadas. Hasta el cierre de esta edición, 5.859 ya habían sido resueltos, mientras que 46 permanecían en trámite en los JEE de San Martín, Lima Sur 1, Lima Norte 1, Lima Centro 2, Sullana, Bagua, Huancavelica, Tambopata, Maynas e Ica.

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló a El Comercio que las actas observadas se resolvieron en su mayoría mediante el cotejo con el acta del JEE correspondiente, y el resto mediante el recuento de las cédulas guardadas.

Camino hacia la proclamación

El procedimiento electoral contempla una nueva secuencia de actos administrativos tras la etapa de recuento de votos. El primer paso es que los JEE soliciten a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) la información correspondiente al cómputo al 100% de los votos en sus jurisdicciones.

Con esa información, cada JEE emitirá un acta descentralizada de proclamación de resultados. Este acto se realizará en audiencia pública y se invita a los personeros de las organizaciones políticas que participaron en la primera vuelta.

Después, las actas descentralizadas serán remitidas al JNE, encargado de consolidar la información electoral a escala nacional.

Con ello, el JNE podrá emitir la resolución oficial de las candidaturas que avanzarán a la segunda vuelta presidencial. Esto cuando aún tiene pendiente dar detalles sobre la anunciada auditoría al proceso electoral.

Tensión política

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) adelantó el pasado miércoles que no reconocerá los resultados si previamente no se realiza un peritaje al proceso. Dijo, incluso, que hará “una marcha de los cuatro suyos” en señal de protesta.

En ese contexto se ha desarrollado el conteo de votos de las actas observadas. El JNE resaltó que las audiencias fueron transmitidas en vivo mediante su canal oficial en Youtube.

El último jueves informó que el JEE Lima Sur 2 culminó 44 audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a mesas de sufragio de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Esas sesiones contaron con la presencia de un representante del Ministerio Público y al menos un efectivo de la Policía Nacional.

Tras concluir las diligencias, las cédulas electorales fueron devueltas a las ODPE correspondientes para que los votos sean ingresados al sistema y contabilizados dentro del resultado nacional consolidado.

Villalobos precisó que “las actas observadas no necesariamente guardan relación con las denuncias o pedidos de nulidad que se han presentado”. Señaló que son actas observadas por el sistema de cómputo de resultados de la ONPE, no por los personeros.

En la misma línea, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara señaló que el conteo de votos aplica solo para supuestos específicos, como inconsistencias entre la cantidad de votantes y los votos consignados en las actas.

“Van a reconteo únicamente las actas que, de oficio, las ODPE han detectado algún error que puede ser subsanado. No están pensadas para detectar irregularidades relevantes. Pero el reconteo puede haber servido para ver cuál ha sido la votación en determinadas mesas”, dijo a El Comercio.

Hasta el cierre de esta edición, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado 91.457 actas, que representan el 98.589% del total.