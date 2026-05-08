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Resumen

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El proceso electoral ingresó a una etapa decisiva rumbo a la segunda vuelta. El último jueves 7 de mayo culminó el plazo para que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan el recuento de votos de las actas observadas de la elección presidencial.

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