Martin Hidalgo Bustamante
Más de 9.000 candidaturas para las Elecciones 2026: Alianzas no logran reducir fragmentación partidaria

Una de las mayores expectativas alrededor de la conformación de alianzas electorales era la reducción de la alta cifra de partidos políticos para la contienda electoral del 2026. Con apenas cinco alianzas, el panorama solo se ha reducido de 43 a 37, con lo cual aún se proyecta un posible escenario con 9.731 candidaturas entre plancha presidencia, Congreso (senadores y diputados) y Parlamento Andino.

