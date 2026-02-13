Contraloría presenta orientación de oficio a la fiscalía para alertar situaciones sobre uso de la franja electoral

La Contraloría General de la República presentó una orientación de oficio al Ministerio Público para alertar situaciones sobre el uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos que vienen participando en el marco de las elecciones generales del 2026.

Luis Castillo Torrealba, encargado de la de la Gerencia de Control Político, Institucional y Económico, y vocero de la entidad, señaló a Canal N que vienen monitoreando todo el proceso electoral y que pese a que no cuentan con los fondos necesarios, realizan esfuerzos múltiples para asegurar que se lleve a cabo un “uso eficaz y eficiente” de recursos.

“Con respecto al día de hoy, como parte de nuestras competencias y la finalidad, que es comunicar hechos, nosotros hacemos un trabajo técnico y recabamos información. En ese proceso, se ha presentado a la Fiscalía de Prevención del Delito justamente esta orientación de oficio, que lo que hace es alertar situaciones que deben permitir a la ONPE tomar acciones de mejora, considerando que a la fecha ya se han suscrito contratos con las empresas televisoras que le van a brindar el servicio a estos 36 partidos políticos que se encuentran en carrera”, expresó.

El funcionario recordó que del total de 36 partidos participantes en los actuales comicios, Perú Libre y Perú Primero desistieron de manera parcial de la publicidad estatal, mientras que País para Todos lo hizo de manera total.

Asimismo, mencionó que 6 empresas televisoras han decidido no participar en este proceso electoral, con lo cual más de S/6 millones no serán utilizados mediante contratos de suscripción.

Castillo Torrealba también explicó que esta situación fue incluida en la información remitida a la fiscalía, a fin de que evalúe si corresponde adoptar acciones adicionales e incluirla en investigaciones en curso.

“De manera preventiva hemos entregado la información justamente de la no suscripción de más de S/6 millones y para la ONPE es un tema que va a tener que ver cuál va a ser el mejor destino y uso de esos recursos, porque esto limita un voto informado de parte de los ciudadanos”, subrayó.

“Por otra parte, está la no continuidad de estos tres partidos políticos en el proceso de la franja electoral y justamente tanto la modalidad en las cuales ellos han solicitado el desistimiento, así como la no suscripción del contrato, creemos nosotros que es oportuno remitir a la fiscalía para que ellos, a partir de esta información, de ser el caso, crean conveniente, además de las otras investigaciones que están haciendo, tomar como un insumo clave”, sentenció.