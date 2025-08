Elecciones 2026: ¿Cuáles son las cartas que manejan Renovación Popular y Podemos Perú ante el cierre de las alianzas?

“Hasta el momento, no hemos decidido ir en ninguna alianza con otro partido. Los movimientos regionales [entre ellos el de Pedro Spadaro, alcalde del Callao] que se han sumado, no lo han hecho como una alianza, sino como invitados”, refirió Fabiola Morales, secretaria general de Renovación Popular, partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Morales refirió que el partido celeste intentó la formación de un frente, pero que las condiciones no se dieron.

“Queríamos llevar a Carlos Añaños, pero lamentablemente no se dieron las condiciones políticas necesarias para hacerlo. Hemos conversado con varios partidos, asistido a reuniones, voluntad no ha faltado, pero lamentablemente algunos grupos pusieron condiciones que nosotros no podíamos aceptar”, manifestó a El Comercio.

Negociaciones caídas

La también regidora metropolitana sostuvo que con Avanza País tuvieron conversaciones iniciales, pero que estas se cortaron cuando Philip Butters se incorporó al partido del tren.

Fuentes cercanas a López Aliaga refirieron que el principal problema para conformar una alianza electoral con el PPC y Unidad y Paz, del congresista Roberto Chiabra, fue que los primeros buscaban “mandar” en la coalición poniendo el nombre de Unidad Nacional y colocando al 80% de la lista al Senado y a la cámara de diputados en la elección congresal.

“Nosotros dijimos que podíamos renunciar a una candidatura presidencial, esa fue nuestra primera oferta, pero ellos querían poner al 80% de los candidatos al Congreso. Así no se puede hacer una alianza, esta se debe manejar de manera equitativa. No se puede hacer una coalición con quienes tratan de imponer condiciones”, manifestaron.

Al ser consultada, Morales evitó brindar detalles sobre las conversaciones con otras agrupaciones.

En respuesta, el secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, rechazó que su agrupación haya sostenido conversaciones con el partido del alcalde de Lima.

“Eso es mentira, nunca hemos hablado con ellos, yo fui el encargado de las conversaciones, con Renovación Popular no nos reunimos, porque el alcalde en un programa de televisión dijo que no quería hacer alianzas con nosotros y otros. Entonces, mucho menos hemos llegado al detalle de las listas al Congreso. Me hubiera gustado conversar con él, pero López Aliaga cerró las puertas antes”, expresó a este Diario.

Una opción lejana

Morales, en otro momento, señaló que con el único representante de los partidos inscritos recientemente que han conversado es con el actor cómico Carlos Álvarez, de País para Todos.

“Con Carlos Álvarez hay bastante entendimiento, no descartamos si podemos llegar a un entendimiento final”, afirmó.

La secretaria general de Renovación Popular precisó que la intención de su partido es sumar solamente a Álvarez y no concretar una alianza con País para Todos.

“Nosotros queremos sumar a Carlos Álvarez, el problema es la renuncia [a su partido]. A veces se rodean de otras personas que desde nuestro punto de vista no son los mejores [...] Carlos es un amigo, si no llegamos a un acuerdo ahora, se le tendrá en cuenta para trabajar posteriormente”, acotó.

Fuentes cercanas a Álvarez señalaron que, hasta el momento, no se trabaja en ninguna alianza electoral.

Las conversaciones con De Soto

En Podemos Perú tampoco han aterrizado una alianza con partidos políticos, sino con movimientos regionales, como Unidos por Junín y Trabajo más Trabajo (La Libertad). Su secretario general, José Luna Morales, justificó esta decisión señalando que las nuevas agrupaciones no tienen una verdadera representación, al haberse inscrito con poco más de 25 mil militantes, cuando ellos, en su momento, presentaron casi 1 millón de firmas.

Luna Morales dijo que ellos hicieron una excepción, semanas atrás, al buscar al economista Hernando de Soto, que en ese momento estaba afiliado a Progresemos.

“Pero ante la renuncia de De Soto a este partido, hemos optado por ir solos. Los otros partidos son cascarón, esos de las 25 mil firmas, no tienen candidatos y se han hecho a última hora”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, refirió que le han hecho una invitación al economista para que pueda sumarse al equipo técnico de Podemos Perú.

“Él es cercano a Podemos Perú, nos gustaría que considere ser parte del equipo técnico, nosotros le hemos propuesto que esté con nosotros, ya depende de él, es una decisión personal”, expresó.

También dijo que el candidato a la Presidencia de su agrupación será el congresista José Luna Gálvez, su padre.

Además, criticó que el sistema bajo el cual se está yendo a una elección (con una gran cantidad de partidos y sumando un punto porcentual a la valla en caso de alianzas electorales) haya sido “preparado” para fraccionar el voto.

“Así los partidos con un voto duro, como Fuerza Popular, puedan pasar a la segunda vuelta y puedan obtener una mayoría en el Senado y cámara de diputados, esto ha sido orquestado desde un sector del Congreso. Y claro que puede haber una propuesta radical que pase a segunda vuelta con solo 10%”, alertó.

El punto de vista

El analista político Pedro Tenorio consideró que Renovación Popular no quiere formar una alianza con el partido donde está inscrito Carlos Álvarez, sino que el actor cómico se sume a ellos en calidad de invitado y que le endose el respaldo que tiene a López Aliaga. No obstante, remarcó que no cree que eso le interese al comediante.

“A Álvarez no le interesa un lugar en la lista de Renovación Popular, yo veo muy difícil que esto se concrete, es un gesto para la platea. Y al partido de Álvarez tampoco lo he visto interesado en buscar alianzas con otra fuerza”, explicó a El Comercio.

Tenorio remarcó que la situación del actor cómico en País para Todos es similar a la del economista Hernando De Soto en Progresemos.

“De Soto empezó a buscar alianzas con otras fuerzas, tuvo acercamientos, pero el partido lo desautorizó y lo dejó mal parado y por eso él se retiró. La misma situación es la de Álvarez, es un candidato con ciertas potencialidades, pero no lidera un partido propio. Él se acercó a un vientre de alquiler y esa es su mayor debilidad”, acotó.

Al cierre de esta nota, solo se ha dado el anuncio de la formación de cuatro alianzas electorales. Por la derecha, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Unidad y Paz, del congresista Roberto Chiabra. Esta coalición se llamará Unidad Nacional, el mismo nombre que utilizó el pepecismo cuando se unió a Solidaridad Nacional y Renovación Nacional en el 2001.

En diálogo con El Comercio, Bedoya Denegri informó que este viernes presentarían la solicitud de inscripción de la alianza electoral ante el JNE. Agregó que el partido Peruanos Unidos, fundado por el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, también participará de la coalición. Gálvez renunció a la agrupación para regresar al Ministerio Público.

Por el lado de la izquierda existen tres opciones: el Frente Venceremos (conformado por los partidos Voces del Pueblo, del parlamentario Guillermo Bermejo, y Nuevo Perú, de Vicente Alanoca y Verónika Mendoza); y la alianza entre Juntos por el Pueblo, Perú Federal y Todo con el Pueblo (partido sin inscripción del expresidente Pedro Castillo). Y, por último, la colación entre Primero La Gente, Ahora Nación, Salvemos al Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).