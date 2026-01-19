El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la inscripción de lista al Senado por el distrito electoral del Callao del partido Renovación Popular, que integra la actual congresista Patricia Chirinos, en el marco de las elecciones generales del 2026.

En su resolución, señaló que dicha agrupación política no ha cumplido con presentar la lista completa de candidatos al Senado, toda vez que de la solicitud de inscripción, solamente uno de los 2 candidatos postulados ha sido elegido en elecciones primarias.

Se trata de Félix Enrique Morales Ubillús. En tanto, la otra candidata, Patricia Chirinos, ha sido elegida mediante designación directa, con lo cual -según el JEE del Callao- se contravienen las normas de democracia interna electoral.

Refiere que a Renovación Popular no le correspondía designar ningún candidato directamente para el Senado, por cuanto para la circunscripción electoral múltiple del Callao no resultaba aplicable establecer el quinto (1/5) de designación directa del mínimo de candidatos a postularse permitido por la norma electoral.

“Además, cabe señalar que el artículo 24° del Reglamento estableció como fecha límite para solicitar el reemplazo de los candidatos postulados y presentados ante el JEE el 23 de diciembre de 2025, es que no resulta factible que se designe un candidato de reemplazo”, remarcó.

“En consecuencia, al tratarse de requisitos insubsanables, procede declarar la improcedencia de la lista candidatos al Senado presentada por la Organización Política en cuestión de conformidad con el numeral 36.1. del artículo 36° del Reglamento y disponer el archivo de los actuados, una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución”, agregó.

Como se recuerda, Patricia Chirinos fue elegida en el actual Congreso por el partido Avanza País, en representación de la región Callao. Posteriormente, renunció a la bancada y a dicha agrupación política, y se unió a las filas de Renovación Popular.