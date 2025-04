El partido Primero la Gente logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pese a presentar 4.039 firmas falsas, obtenidas a través de una presunta fábrica de rúbricas, según un reportaje “Punto Final”.

De acuerdo con el dominical, un abogado tramitador del Centro de Lima supuestamente contratado por dicha agrupación afirmó ser parte de una maquinaria electoral capaz de reproducir y llenar miles de fichas de falsos afiliados a partidos políticos.

Se trataría de un ilegal servicio que falsificaba firmas tras obtener los datos personales de ciudadanos en grandes cantidades en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Se cobra de acuerdo a lo que los dueños de los partidos están dispuestos a pagar. En promedio es 6 soles por ficha llena. Ese monto cubre el pago por la información obtenida de la Reniec, el pago por el llenado de datos, las fichas de afiliados, por poner las firmas falsas, ganancia de los encargados, y los útiles de escritorio”, dijo el operador.

Tras obtener las fichas Reniec, según la versión del informante, se procedía a transcribir los datos a fichas de afiliación del partido que pagara el servicio, así como a reproducir la firma, lo más parecida que les sea posible.

“Los directivos responsables de la inscripción del partido eran Miguel, y el personero legal, Marco Zevallos, quien estaba a cargo de la recepción de las fichas de afiliados, y toda la presentación del expediente al jurado. Los encargados de recoger o recepcionar las fichas que hacíamos eran los mencionados, y el encargado de los pagos era Miguel, ellos financiaron toda la inscripción del partido”, narró al programa.

Miguel del Castillo, empresario e hijo del excongresista Jorge del Castillo, se registró ante las autoridades electorales como apoderado legal de Primero la Gente.

En tanto, Marco Antonio Zevallos Bueno, personero legal del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se encargó de realizar el trámite completo de la inscripción.

Modus operandi

De acuerdo con el dominicial, el tramitador entregó como pruebas las 6.000 fichas Reniec utilizadas por esta presunta fábrica de firmas para producir falsos afiliados al partido, las cuales revisaron, clasificaron y digitalizaron durante los últimos tres meses.

Con la ayuda de un programador, los 6.000 números de DNI fueron consultados automáticamente en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, obteniendo un total de 4.039 afiliados provenientes del material de trabajo de la mafia de firmas falsas.

Además, en 14 distritos de Lima se recogieron los testimonios de 120 supuestos militantes de Primero la Gente que, en su totalidad, negaron haberse afiliado al partido. La agrupación política tiene como precandidata presidencial a la exministra Marisol Pérez Tello.

Niegan falsificación

Al respecto, Marco Zevallos, personero legal de Primero la Gente, negó la denuncia y dijo que todas las fichas de los militantes de su partido han sido validadas por el Reniec.

“No sé cómo una firma que afirmas que es falsa podría estar siendo validada como la de alguien que es militante de Primero la Gente. Lo que estoy diciendo es que toda firma validada por Reniec en una ficha de un militante de Primero la Gente, ha sido validada en su autenticidad por Reniec”, manifestó.

Por su parte, Miguel del Castillo, apoderado de la agrupación política, negó que hayan usado una fábrica de firmas y respaldó una investigación del caso.

“Yo creo que está muy bien de que se haga la investigación del caso, creo que no hay que violentar las libertades de nadie, este partido defiende y, una vez más, respaldo la trazabilidad y el trabajo que hizo nuestro personero legal”, aseveró.

Por su parte, el operador de firmas falsas reiteró que fue contratado por Primero la Gente e s identificó los lugares donde sostuvo las coordinaciones con Del Castillo y Zevallos.

“Sí, ellos mismos contrataron y mandaron hacer todas esas fichas de afiliados ya que era la única manera de que su partido pueda inscribirse en el JNE. Y también es la única forma en que se inscriben los partidos políticos en el jurado, con firmas de afiliados falsas en un gran porcentaje”, acotó.

“Tenían un local por Jesús María, que era la oficina y casa del personero Marco Zevallos; tenían otro local en San Isidro, otro en el canal Nativa, y otros sitios de reunión y coordinación donde se recepcionaban las fichas de afiliados con firmas falsas, que se hacían en varias viviendas”, añadió.

La versión del Reniec

La cuenta Reniec que extrajo las miles de fichas de identidad, le pertenece al funcionario Sergio Obdine Segura Vásquez, y es de responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Entre 2020 y 2022, años en los que se procesó la inscripción de Primero la Gente, la cuenta de este trabajador estatal hizo un total de 75.352 consultas de identidad.

“Es raro, porque yo hace años que no la tengo, ah. Desde el 2019 más o menos que yo no la uso. Habría que ver cómo lo han hecho”, se defendió.

A su vez, Rubí Rivas, vocera del Reniec, admitió que el proceso de verificación de firmas puede fallar y por ello, desde el año pasado, se ha solicitado que se incorporen tecnologías para garantizar la afiliación a los partidos.

“No puede determinar ello (que las firmas sean falsas), porque para eso está el Poder Judicial y Fiscalía, no determinamos falsedad o no, eso lo determina el Poder Judicial o el Ministerio Público”, sostuvo.

Finalmente, la exministra Marisol Pérez Tello anunció que denunciarán a los responsables de la presunta falsificación de firmas en Primero la Gente.

“Si hay una sola firma, una sola firma falsa, los que vamos a denunciar vamos a ser nosotros, no vamos a esperar a que denuncie otro, no vamos a esperar a que nos rueguen, si hay alguna persona, por favor revisen, si están inscritos en Primero la Gente y no lo hicieron voluntariamente, no tienen que pagar, infórmennos”, subrayó.