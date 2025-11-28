La octava edición de Edircom 2025, que se desarrollará del 2 al 4 de diciembre, convocará a autoridades, especialistas, empresarios y, por primera vez, a diez precandidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 2026, así como ministros de Estado.
Según se informó, han confirmado su participación Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Phillip Butters (Avanza País), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Jorge del Castillo (Partido Aprista), Julio Chávez (Acción Popular), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), entre otros.
Todos ellos participarán en el bloque “Diálogos Presidenciales”, un segmento diseñado para el contraste directo de ideas.
Además, una de las conferencistas invitadas será Catalina Paz, hija del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien diseñó la campaña de su padre mediante una estrategia basada en el activismo de los jóvenes en las redes sociales y la comunicación digital.
Junto a ella estarán presentes la directora de Comunicación de la jefatura de Gabinete del Gobierno de Argentina, Malena Dip; y el estratega de las dos campañas presidenciales de Nayib Bukele, Danilo Morales.
Asimismo, desde Brasil participará Sebastião Mendonça, especialista en análisis electoral y presidente del Centro Wiñaq; Carlos Escalante, director del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami; entre otros consultores.
Entre las autoridades que participarán destacan el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).
También acudirán tres ministros de Estado: Denisse Miralles (Economía y Finanzas), Lesly Shica (Desarrollo e Inclusión Social) y César Quispe (de la Producción), así como el presidente de la Confiep, Jorge Zapata; el titular de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James; y la presidenta de CADE Ejecutivos, María Isabel León.
Finalmente, los gerentes generales de dos de las principales encuestadoras del país presentarán un análisis del escenario político actual: Urpi Torrado, de Datum, y Omar Castro, de CPI.
La Edircom 2025 es organizado por el Instituto de Comunicación Política y Gobierno (ICPG), el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) y la universidad española UNIR.
