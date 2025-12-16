El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Popular (AP) se reúne este martes 16 de diciembre para evaluar responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias luego de quedar fuera de las elecciones generales del 2026 tras la anulación de sus primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El presidente de dicha agrupación política, Julio Chávez, informó que dicha instancia analizará qué acciones legales de orden constitucional pueden tomar en salvaguarda de sus intereses.

Señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue advertida de la sustitución de los delegados y dijo que si hubiese corregido el padrón de electores a tiempo, no se habrían anulado las elecciones primarias de AP.

“Frente a ello, lo primero que quiere hacer el Comité Ejecutivo Nacional es ver qué acciones legales de orden constitucional podemos tomar en salvaguarda de nuestros intereses y también responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias que se tengan que abordar”, expresó.

Mencionó que en la elección del 30 de noviembre se eligieron a 75 delegados a nivel nacional, quienes debían acudir a votar el 7 de diciembre para elegir a la plancha presidencial y los candidatos al Congreso y Parlamento Andino, pero se sustituyeron 28 nombres de esa lista.

“Ese hecho fue advertido a la ONPE el mismo 3 de diciembre y el Jurado se lo advierte con un informe de su área de Fiscalización el 5. Entonces, la ONPE tuvo una suerte de omisión, una inacción, de sus funciones y eso ha generado que se vicien las primarias”, manifestó.

“Por otro lado, el Jurado se ha extralimitado en sus funciones porque nosotros le pedimos una nulidad parcial entendiendo que podían anularse algunas mesas. Nadie le ha pedido al Jurado una nulidad total y ha terminado desechando las impugnaciones y de oficio sancionando una nulidad de elecciones primarias sin la posibilidad de rehacerlas por un tema de calendario y con esto el partido Acción Popular ha quedado perjudicado”, agregó.

Finalmente, Julio Chávez aseguró que no renunciará al cargo y dijo que el problema ha sido originado por la “actitud delincuencial” de algunas personas que han cambiado los resultados de la elección interna, responsabilizando en primer lugar a la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, a quien consideró la “autora material”.

“Yo no voy a renunciar, soy el presidente del partido. Hemos hecho el esfuerzo por casi dos años de levantar al partido, de organizarlo a nivel nacional. Teníamos inscritas candidaturas en las 27 circunscripciones electorales, teníamos listas al Parlamento Andino, Senado nacional, seis fórmulas presidenciales en competencia. Es decir, habíamos organizado al partido de tal manera que era un partido vivo”, subrayó.

“El problema no ha sido internamente el partido, ha sido la actitud delincuencial de algunas personas que han cambiado los resultados de la elección interna”, sentenció.