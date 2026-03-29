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Resumen

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Katherine Ampuero, actual jefa del gabinete de asesores de la bancada de Renovación Popular y candidata al Senado Nacional con el número 4, suele presentarse en medios como una voz crítica frente a la corrupción y las irregularidades. Sin embargo, registros del Ministerio Público y documentos del propio Congreso revelan que habría realizado actividades como abogada particular durante varios días en Piura en pleno horario laboral del Congreso y mientras percibía un sueldo público de S/ 15.990 mensuales.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.