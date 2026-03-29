En las fechas 17, 18 y 19 de septiembre de 2024, los libros de visitas del Ministerio Público registran el ingreso de Katherine Ampuero a la sede fiscal de Máncora como abogada particular, donde ejercía la defensa de un investigado en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa.

Las huellas del norte

La pista que permitió descubrir las actividades paralelas de Ampuero parte a raíz de una denuncia por agresión física en su contra. El martes 17 de septiembre de 2024, Ampuero fue denunciada por agredir con rasguños a un vigilante de las oficinas del Ministerio Público.

Según registra la denuncia, la abogada se encontraba en la sede de la Fiscalía de Máncora como abogada particular para participar en una diligencia. Al ser requerida por el agente de seguridad, José Luis Márquez Ortiz, para registrarse en el libro de visitas, mostró una actitud descrita como “prepotente y altanera”. Inicialmente se negó a firmar y luego habría consignado una hora distinta.

Katherine Ampuero fue acusada de agredir a un guardia de seguridad del Ministerio Público mientras intentaba ingresar a una audiencia particular en pleno horario laboral del Congreso.

La denuncia cuenta detalles de cómo el incidente escaló cuando Ampuero sacó su celular y reaccionó de forma violenta. El documento señala que agredió “con rasguños en el antebrazo izquierdo al agente de seguridad, profiriendo palabras soeces y gritos”. Ampuero terminó siendo imputada ante la Fiscalía por el delito de lesiones.

La abogada confirmó a este Diario el altercado, e indicó que “la víctima es ella” ya que el problema inició porque el fiscal no le estaba permitiendo ingresar a la audiencia.

Más allá de la presunta agresión, Ampuero confirmó que estaba acudiendo diligencias particulares como abogada en pleno horario laboral del Congreso. Y no solo se trató de un día. Esta Unidad tuvo acceso a los libros físicos de ingreso los cuales confirman que Ampuero no solo estuvo en Máncora el martes 17, sino que también ingresó el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre en calidad de abogada.

Al menos cuatro veces acudió Katherine Ampuero a la Fiscalía de Máncora en pleno horario laboral del Congreso.

Al ser preguntada por sus actividades particulares en horario del Congreso, la exprocuradora ofreció respuestas inexactas. Sobre el viaje, afirmó que “no se acuerda” si había solicitado la licencia correspondiente.

Tampoco precisó el nombre del patrocinado por el que viajó hasta Piura a ejercer su defensa. “Asumí la defensa de una persona que no recuerdo ahorita su apellido (...), me parece que es Risopatrón”.

Este Diario logró confirmar que Ampuero no solicitó ningún tipo de licencia oficial en dicho periodo.

Para el especialista Carlos Maguiña, estos hechos ameritan una investigación, además de un proceso administrativo. “Un trabajador del Congreso, incluso si es de confianza, debe solicitar licencia sin goce de haber para realizar actividades privadas. Más aún si son remuneradas”. Además, recordó que la supervisión del cumplimiento laboral también recae en el área que la contrató, en este caso, en la bancada de Renovación Popular y la entonces vocera, Norma Yarrow. Hoy ambas postulan al Parlamento.