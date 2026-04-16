El partido fundado por César Acuña había surgido como la principal fuerza opositora ante la hegemonía del Apra en Trujillo. De hecho, Acuña Peralta, su líder y fundador, fue elegido alcalde del principal bastión de Víctor Raúl Haya de la Torre en el 2006, siendo la primera derrota sufrida por el PAP desde 1963. Hasta ese momento gobernaba de manera ininterrumpida.

En la actualidad, el Apra no ha podido recuperar dicha alcaldía, cuya titularidad ha sido alternada entre APP, Somos Perú y el movimiento regional Desarrollo con Seguridad y Honradez.

A nivel congresal, desde el 2011, tanto APP como el Partido Aprista han obtenido representantes en simultáneo: ese año fueron elegidos Richard Acuña Núñez (su partido integraba la Alianza por el Gran Cambio, junto con el Partido Humanista, el Partido Popular Cristiano y Restauración Nacional) y Elías Rodríguez, del Apra, por La Libertad. En Lambayeque resultó electo el aprista Javier Velásquez Quesquén.

La fórmula se repitió cinco años después. Tanto Acuña Núñez como Rodríguez y Velásquez Quesquén repitieron el plato en sus respectivas jurisdicciones. En tanto, Eloy Narváez fue elegido por la región Áncash representando a APP.

El escenario cambió por primera vez en el 2020. Durante las elecciones complementarias de enero de ese año para elegir al Congreso que debía reemplazar al disuelto por el entonces mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) el Apra obtuvo apenas el 2.6%, lo que implicaba que no tendría representación parlamentaria luego de 25 años ininterrumpidos.

Distinta fue la suerte de APP. En aquella elección fueron elegidos Luis Valdez y Tania Rodas por la región La Libertad. En Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del fundador de su partido, obtuvo una curul, mientras que Jhosept Pérez Mimbela, Napoleón Puño y Mario Quispe Suárez ganaron la representación de Áncash, Piura y Tumbes, respectivamente.

En las elecciones del 2021, con el retiro total de las listas de postulantes al Congreso del Apra y de su candidata presidencial, Nidia Vílchez, APP prácticamente corrió solo y se llevó las curules en La Libertad (Segundo Acuña Peralta y Magaly Ruiz), Lambayeque (María Acuña Peralta), Áncash (Lady Camones) y Piura (Heidy Juárez e Idelso García Correa).

Cinco años después el panorama es distinto. Pese a que recuperó su inscripción hace casi tres años y a más del 70% de actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Apra obtiene menos del 2%, con lo cual no pasaría la valla electoral.

En tanto, APP, el partido que le quitó la alcaldía de Trujillo y que lo ha vencido en las últimas elecciones regionales y municipales en el norte del país, comparte la misma desgracia: apenas el 1% del total de votos emitidos y ningún diputado y senador electo para el próximo quinquenio.

Además, el conteo de votos de la ONPE es lapidario: tanto César Acuña como Enrique Valderrama fueron relegados al rubro “otros” en La Libertad con menos del 2 %, siendo incluso superados por Rosario Fernández (Un Camino Diferente), que obtuvo el 9.3 % de votos válidos.

El escenario se repitió en Áncash, Lambayeque y Piura. Solo en Tumbes, Acuña Peralta alcanzó un 5.1 %, insuficiente para el consolidado de votos a nivel nacional.

Escenario incierto

Para Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), lo ocurrido con el Apra y APP muestra que los modelos políticos que utilizaban se han “agotado” con el tiempo y en un escenario tan fragmentado como el actual, sus candidatos no han tenido la suficiente “atracción” para el electorado.

Explicó que en el caso del partido de Haya de la Torre, ha ido perdiendo bolsón electoral debido a que no cuenta con una base territorial y sus propuestas programáticas se han “derechizado”, con lo cual acaba perdiéndose con otras agrupaciones políticas que tienen planteamientos similares.

“No ha conseguido tener candidatos competitivos. El último gran candidato competitivo del Apra fue Alan García; desde entonces no ha tenido un liderazgo de esa naturaleza que le permita la adhesión de un sector de la ciudadanía. Eso ha quedado claramente expresado en este proceso electoral con la votación ínfima que ha tenido y que nunca despegó, a lo cual se suman una serie de discrepancias internas”, acotó al señalar que el Partido Aprista “ha quedado atrapado en el pasado”.

En el caso de APP, según el académico, su modeló se basó en reclutar candidatos competitivos, con arraigo territorial y con capital político, que funcionaban como “pequeñas locomotoras” para obtener representación en el Congreso y a nivel nacional.

“A ello se sumaba toda esta red de APP muy vinculada a la Universidad César Vallejo como una maquinaria de recursos y equipos que participaban en las campañas. Creo que ese modelo se ha ido agotando. Los candidatos reclutados por APP no han tenido suficiente atracción para seguir con esa lógica”, enfatizó.

A ello se suma el desprestigio de César Acuña y APP no solo por su papel en el Parlamento, sino el rol que cumplió en los gobiernos de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y actualmente José Balcázar (2026).

“Creo que eso ha ido sumando a restarle capacidad competitiva a este partido y por otro lado, la propia debilidad política de alguien como César Acuña, que nunca ha sido un candidato especialmente relevante, con propuestas claras, que dé cara”, refirió.

Estrategia fallida

Por su parte, el analista político Enzo Elguera, CEO de IMASOLU, dijo a El Comercio que en el caso de APP falló la estrategia política e hizo un mal cálculo político con algunos candidatos como Juan José Santiváñez y César Vásquez, quienes fueron ministros en el gobierno de Boluarte.

Así, indicó que el partido de Acuña Peralta cargaba “mochilas pesadas” y eso le pasó factura, con lo cual su reto particular más próximo tras la derrota en la elección nacional es conservar a sus candidatos más importantes y concentrar sus esfuerzos en los gobiernos locales.

“Eso también depende de planteamientos estratégicos, no es que porque en encuestas de mediciones regionales nosotros podamos aseverar que estas personas son las más populares y eso es suficiente. Evidentemente hay un daño a la imagen del partido que tienen que capitalizarlo e incluirlo dentro de su estrategia política para empezar a ajustar los daños que se hayan producido tras esta campaña electoral”, subrayó.

Con respecto al Apra, el analista político advirtió que los cuadros y los liderazgos que tenía migraron a otros partidos porque necesitaban la oportunidad de postular y el partido no ha tenido la capacidad de volver a aglutinarlos.

“En cierto momento el enemigo de un aprista se convirtió en otro aprista. Se notaba evidentemente que el candidato presidencial estaba en discrepancia con un sector de la dirigencia política y en vez de guardar los problemas a la interna, lo que hicieron fue exponerlos y esto carecía de la expertiz que el Apra había mostrado con Alan García sobre el manejo de crisis”, anotó.

En ese sentido, Elguera dejó en claro que la intención del Partido Aprista de lograr una mejor performance a nivel nacional es una “tarea grande, gigante” y el tiempo será el encargado de mostrar si la dirigencia es capaz de revitalizarlo

¿Qué les espera a ambos partidos?

Sobre el tema, Paulo Vilca deslizó que APP se jugará su vigencia política tratando de mantener su presencia territorial en el norte, pues al ejercer la gobernación regional de La Libertad por tres periodos consecutivos implica un desgaste.

“Al ser un partido personalista, asociado a César Acuña y los Acuña, podría ser que un hermano o hijo de César Acuña lance su postulación al gobierno regional. No lo descartaría”, manifestó.

No obstante, tampoco desestimó la posibilidad de que desde el Congreso las bancadas de los partidos que perderían su inscripción al no pasar la valla electoral de 5 % aprueben alguna norma para evitar dicho escenario.

Sobre el Apra, el investigador de IEP remarcó que si bien tiene militantes y cuadros con experiencia política, no tiene “grandes oportunidades” a nivel electoral en el corto plazo. En menos de cinco años, el partido de la estrella buscará su reinscripción por segunda vez.

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