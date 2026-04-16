Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Después de muchos años, el norte del Perú no tendrá representantes del Partido Aprista ni de Alianza para el Progreso (APP) en el próximo Congreso bicameral 2026-2031. El escenario para ambos se torna complicado, pues con la decisión tomada en las urnas todo hace suponer que tendrán que volver a fojas cero para obtener la inscripción.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.