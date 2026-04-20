Los Jurados Electorales Especiales (JEE) inician hoy las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Generales 2026 en el nuevo proceso que incluye la revisión de actas de sufragio.

La jornada de hoy lunes 20 de abril incluye audiencias en el JEE Chanchamayo desde las 8:00 a.m. para mesas de Pichanaqui, Satipo, Río Tambo y Río Negro en Junín. Asimismo, el JEE Huamanga y el JEE Huancayo programaron sesiones a las 9:00 a.m., mientras que el JEE Piura 2 iniciará la revisión de una mesa de La Arena a las 10:00 a.m.

Dichas audiencias públicas pueden ser seguidas por la ciudadanía a través del portal web institucional del JNE, específicamente en el botón habilitado para el recuento de votos. También se dispuso la transmisión en vivo mediante el canal JNE Media y las diversas redes sociales de la entidad electoral.

El cronograma del organismo electoral continuará el miércoles 22 de abril con nuevas audiencias públicas ya programadas. Para esa fecha se tiene prevista la participación del JEE Arequipa 2 y del JEE Lima Norte 3, abarcando la revisión de mesas de sufragio de Socabaya, La Joya, Los Olivos y Carabayllo.

El recuento de votos es una vía posterior para que el JEE realice un nuevo conteo utilizando las cédulas de sufragio contenidas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Esta medida excepcional se aplica cuando las observaciones registradas en las actas no pueden ser subsanadas mediante el cotejo de los ejemplares correspondientes.

El procedimiento se rige por el Reglamento sobre Recuento de Votos, aprobado mediante la Resolución N° 0182-2025-JNE. Durante estas sesiones, la autoridad electoral debe abrir los sobres, contar las cédulas y mostrar cada una a los asistentes, notificando previamente a los personeros legales y al Ministerio Público.