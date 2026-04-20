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El recuento de votos en diversas regiones será en audiencias públicas del jNE. (Foto referencial: Andina)
El recuento de votos en diversas regiones será en audiencias públicas del jNE. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) inician hoy las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Generales 2026 en el nuevo proceso que incluye la revisión de actas de sufragio.

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