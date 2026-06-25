EN VIVO | JNE entrega credenciales a senadores y parlamentarios andinos electos en las Elecciones 2026
Se entona el Himno Nacional del Perú.
Inicia la ceremonia con 33 minutos de retraso. Como primer acto se guarda un minuto de silencio por las víctimas mortales de los terremotos ocurridos ayer, 24 de junio, en Venezuela.
El presidente de la República, José María Balcázar, acaba de llegar al evento. Los miembros del pleno del JNE ya toman posición en sus lugares para dar inicio a la ceremonia.
El viernes 26, en tanto, se hará lo propio con los 130 diputados (28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción), que obtuvieron sus escaños por decisión popular.
El primer día (jueves 25) se entregará el documento a 60 senadores (30 elegidos por distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple), así como a los cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular) elegidos en el proceso electoral.
Ambas ceremonias, encabezadas por el Pleno del JNE, que preside Roberto Burneo, se realizarán desde las 11:00 horas en el auditorio del Colegio Médico del Perú, situado en la avenida 28 de Julio N° 776, en el distrito de Miraflores.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará, el jueves 25 y viernes 26 de junio, las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, así como para el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará, el jueves 25 y viernes 26 de junio, las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, así como para el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.