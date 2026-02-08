Elecciones 2026: Veinticuatro candidatos tienen menos de 1% de intención de voto

A casi 60 días de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), la intención de voto continúa marcada por la indecisión. Según la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el 42.5% del electorado señala que votaría en blanco, viciado o por ninguno, o que aún no sabe por quién optar. Es en ese contexto en el que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aparecen liderando las preferencias, pero con porcentajes aún ajustados de 11.9% y 9.2%, respectivamente.

En paralelo, 24 de los 36 candidatos presidenciales en competencia se mantienen por debajo del 1% de intención de voto, pese a lo avanzado del proceso electoral, y 16 de ellos incluso no alcanzan siquiera el 0.5%.

La encuesta, realizada a escala nacional, fue presentada en exclusiva el jueves durante el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia.

Foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

El estudio revela también que un 30% de peruanos afirma tener ya decidido su voto y que no lo cambiará, una cifra creciente pues en enero solo el 12% aseguraba haber definido a su candidato. En contraparte, un 32% admite no haber pensado nada y el resto aún lo evalúa.

En esa línea, más de la mitad de la ciudadanía (54%) llega al 12 de abril con malestar: un 33% expresa rabia e indignación ante la percepción de que nada va a cambiar, mientras que un 21% lo hace con indiferencia, al considerar el voto como una obligación. Aun así, un 42% enfrenta la contienda con la esperanza de que resulte elegido su candidato.

“A diferencia de procesos anteriores, el nivel de indefinición se mantiene persistentemente alto”. Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

Entre quienes en la intención de voto optan por el “ninguno, blanco/viciado”, predomina la percepción de que todos los candidatos son corruptos. En ese contexto, solo tres partidos —Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú— superan el 5% de intención de voto para el Senado Nacional, según el estudio.

Puntos de vista

A opinión de Augusto Álvarez Rodrich, conductor del programa “Enfrentados”, que el candidato que encabeza la intención de voto registre apenas 11.9% a 60 días de las elecciones, y que dos tercios de los postulantes no superen el 1% —varios de ellos incluso cercanos al 0%—, se explica por la alta cantidad de candidatos desconocidos y por el desinterés de los ciudadanos frente a una elección que no les genera la ilusión de que cambie sus vidas.

“Hasta el momento, ningún candidato ha ofrecido una visión estimulante del futuro para los peruanos. Pero, al final, la gente se confrontará con la necesidad de votar y tendrá que escoger y, entonces, lo más probable es que cambie el perfil de la intención de voto actual. Aún nadie ha alcanzado su techo y aún nadie ha tocado su piso”, expresó.

"La principal sorpresa de esta elección sería que no ocurra ninguna sorpresa”, dijo Rodrich. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

En su mirada, el bloque de indecisos —en suma, el 42.5%— se va reducir en el tramo final de la competencia “y será clave en el resultado final”, aunque aún el pronóstico es reservado.

“La historia de la elección 2026 aún está por ser escrita y puede cambiar por una multiplicidad de factores, varios de ellos imprevistos: una gran metida de pata de un candidato, una relevación que destruya a alguno de los punteros, la destitución del presidente, en fin, la principal sorpresa de esta elección sería que no ocurra ninguna sorpresa”, aseveró Rodrich.

Por su parte, el periodista y analista político Enrique Castillo sostuvo que el alto porcentaje de indecisos no solo evidencia una apatía ciudadana frente al proceso electoral, sino también una incapacidad y falta de creatividad de los candidatos para conectar con la población.

“La gente sigue pendiente de temas vinculados a la inseguridad ciudadana y a los deslices del presidente de la República, y no mira hacia la campaña porque no hay nada que le llame la atención”, señaló.

"Ni los candidatos chicos se dan a conocer, ni los grandes ofrecen nada que pueda hacer que la gente los mire con atención. Entonces, lo que hay es no solamente una apatía, sino hay una incapacidad y una falta de creatividad de los candidatos", expresó Castillo. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

En esa línea, indicó que los factores que alimentan la rabia ciudadana no solo se mantienen, sino que se profundizan, por lo que si bien el porcentaje de indecisos podría variar conforme se acerque la elección, advirtió que esa rabia terminaría traduciéndose en un voto de protesta.