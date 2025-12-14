Casi la mitad de los peruanos coinciden en que no hay buenas opciones entre los candidatos

Aunque la oferta política para las elecciones del 12 de abril está prácticamente definida, prima aún en la mayoría de peruanos la indefinición y el desencanto. El último estudio de Datum Internacional para El Comercio revela que el 48% de la ciudadanía considera que no hay buenas opciones entre los candidatos presidenciales; una percepción que también se observa en los resultados de la que es la primera encuesta de intención de voto y en donde el porcentaje mayoritario corresponde al blanco o viciado. Todo ello, a casi cuatro meses de la contienda.

Entre los 37 candidatos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno en 2026 —dos agrupaciones no presentaron fórmulas presidenciales—, apenas el 8% de la ciudadanía considera que existen “muy buenas opciones”, mientras que un 37% cree que hay “algunas buenas” alternativas en las fórmulas. El estudio efectuado a escala nacional se realizó entre el 4 y el 8 de diciembre; es decir, una vez concluido el proceso de elecciones primarias.

La credibilidad del candidato (31%) aparece como el principal factor que influye en la decisión de voto de los electores, por encima de la personalidad (23%), las propuestas (22%) y la trayectoria del partido o del postulante. Algo que confluye también con otro dato clave del estudio: la mayoría de los peruanos (48%) considera que el país necesita “un político con mano dura”, un atributo que se impone a otras opciones como un rostro nuevo en política, un perfil técnico, académico o de empresario.

Panorama electoral

En la primera encuesta de intención de voto de Datum, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, registra el primer lugar de las preferencias, con un 10.5%. El exalcalde de Lima concentra un mayor respaldo entre el electorado masculino (14.3%) que entre el femenino (6.7%). Asimismo, aún su respaldo es sobre todo mayor en Lima/Callao (17.7%) frente a las regiones, donde su pico más alto es en oriente (9.6%).

En segundo lugar, se ubica la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 7.5%. En su caso, registra un respaldo ligeramente mayor entre las mujeres (9.3%) que entre los hombres (5.7%). Además de Lima/Callao (10.1%), su apoyo se concentra también en el norte del país (8,4%).

Con 6.5%, se ubica detrás el candidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, cuyo respaldo se concentra principalmente en el centro (13%) y en oriente (9.6%). Le sigue el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, con un 4% de intención de voto y una mayor incidencia en el norte (5.7%) que en Lima (3.9%).

El resto de los aspirantes al sillón presidencial no supera el 3%; mientras que, en conjunto, un 35.8% de los encuestados asegura que votaría en blanco o viciado o que simplemente no acudiría a votar. A ello se suma el 14.7% que afirma no saber. En concreto, más del 50% de la población electoral.

Análisis… Un punto de partida, por Urpi Torrado Aunque el proceso de inscripción de listas culmina el 23 de diciembre y aún resta el período de tachas, el escenario electoral empieza a despejarse. Esto permite la publicación de la primera encuesta de intención de voto de Datum-El Comercio. Se trata de una fotografía inicial que, más que anticipar resultados, ayuda a comprender el punto de partida del electorado con miras a una campaña que recién comienza. El primer dato relevante es el alto nivel de indecisión. El 50,5% de los votantes declara que aún no sabe por quién votar o que optaría por el voto blanco o viciado. Esta cifra es muy similar a la registrada en esta misma etapa del proceso electoral del 2021. La experiencia muestra que este porcentaje tiende a reducirse conforme avanza la campaña, se intensifica la exposición de los candidatos y el electorado empieza a comparar propuestas, trayectorias y liderazgos con mayor claridad. Los indecisos no son un grupo homogéneo. La encuesta revela una mayor concentración de este segmento en el sur del país y entre las mujeres. Además, se trata de ciudadanos más críticos y escépticos. Casi dos tercios de ellos consideran que no existen buenas opciones para elegir y muestran un nivel de desconfianza hacia las redes sociales superior al promedio de la población. Esta combinación de insatisfacción con la oferta política y cautela frente a la información disponible explica por qué postergan su decisión y prefieren esperar antes de definir su voto. En paralelo, la encuesta muestra un voto altamente atomizado. Las diferencias entre los candidatos son pequeñas, al punto de ubicarlos dentro del margen de empate estadístico. Este escenario hace prematuro hablar de posiciones consolidadas o de quiénes pasarán a la segunda vuelta. No obstante, los candidatos que hoy se ubican en las cuatro primeras posiciones parten con una ventaja relativa, al menos en términos de visibilidad y recordación, aunque esa ventaja no es definitiva. El inicio de la campaña será decisivo. Aunque las redes sociales han ganado espacio, no generan plena confianza, por lo que no bastan por sí solas. En un escenario de alta indecisión, la integridad y credibilidad de los candidatos será un factor que influirá en la decisión del voto.

*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional

Puntos de vista

A opinión del analista político Enrique Castillo, las cifras de la encuesta llevan a la conclusión de que la población no ve a ningún candidato como elegible, lo cual, a estas alturas de la contienda, con los nombres de los 37 candidatos ‘finalistas’ de las elecciones internas, “es terrible” y “sumamente preocupante”.

“Porque no hay ninguna posibilidad de que esa planilla de candidatos cambie, ya no hay más posibilidad de que aparezca alguien diferente. Es decir, la mitad del país va a tener que elegir entre candidatos que no le satisfacen, va a ser un voto de resignación y un voto de frustración. Y eso es terrible porque le quita legitimidad al próximo gobernante del país”, expresó Castillo.

Justamente, detalló que eso se traduciría en que el día de la elección habrá un grupo de la población que votará sin convicción y por un candidato que, de alguna manera sea “el menos malo”. Pero otro que no se llegará a definir y, a pesar de todo, se inclinará por un voto blanco o viciado.

En consecuencia, agregó, es muy probable que quienes ganen la primera elección para pasar a la segunda vuelta lo hagan con la votación más baja de los últimos procesos electorales. “¿Qué legitimidad puede tener un candidato que pase a la segunda vuelta con, digamos, un 15%? Vamos a volver a un esquema de inestabilidad y debilidad política, con una población que no va a apoyar al siguiente gobernante porque no tiene la legitimidad debida”, aseveró.

Por su parte, José Carlos Requena, analista político y socio de la consultora Público, afirmó que las cifras recogen que “hay mucha apatía” entre la población y no hay algún candidato que a estas alturas genere entusiasmo.

Mencionó que el porcentaje de quienes optan por el nulo/viciado seguramente se irá reduciendo con el transcurran los meses, aunque también apuntó que dada la gran apatía tampoco se puede descartar que el nulo se mantenga.

“Estamos hablando de una elección que podría ser definida por dos tercios del electorado, porque creo que ese no sabe, no precisa, va a terminar optando por alguna opción, lo cual te da serios problemas de legitimidad y de representatividad”, coincidió.