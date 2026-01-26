Un total de 36 planchas presidenciales presentadas por igual número de organizaciones políticas fueron inscritas, con lo cual quedaron expeditas para participar en las elecciones generales del 2026, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

Esto luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera las tachas y apelaciones interpuestas a las candidaturas de Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Según el cronograma electoral, el 11 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas presidenciales y las listas de candidato admitidas.

Ese mismo día es la fecha límite para la renuncia de candidatos y retiro de listas de postulantes. El 26 de ese mes también vence el plazo para resolver exclusiones y tachas en primera instancia.

Un informe de este Diario reveló que a poco más de un mes de vencer el plazo para que los candidatos soliciten formalmente su inscripción, al menos 22 aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino ya han optado por renunciar a sus respectivas candidaturas en las distintas circunscripciones a nivel nacional.

Cabe recordar que las elecciones generales se celebrarán el domingo 12 de abril, con un padrón electoral de 27 millones 325 mil 432 ciudadanos habilitados para votar.

En esta jornada se elegirá al presidente de la República y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel regional y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Las planchas presidenciales inscritas son:

Partido Presidente Vicepresidente 1 Vicepresidente 2 Renovación Popular Rafael López Aliaga Norma Yarrow Jhon Iván Ramos Malpica Fuerza Popular Keiko Fujimori Luis Galarreta Miguel Torres Alianza para el Progreso César Acuña Jessica Tumi Rivas Alejandro Soto Reyes Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto Montesinos Susana Matute Charún Carlos Caballero León Un Camino Diferente Rosario Fernández Bazán Arturo Fernández Bazán Carlos Danilo Pinillos Vinces Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Rossana Montes Tello Jorge Carcovich Cortelezzi Ahora Nación Alfonso López Chau Luis Alberto Villanueva Carbajal Ruth Buendía Mestoquiari Podemos Perú José Luna Gálvez Cecilia García Rodríguez Raúl Noblecilla Olaechea Juntos por el Perú Roberto Sánchez Palomino Analí Márquez Huanca Brígida Curo Bustincio Perú Moderno Carlos Jaico Carranza Miguel Elías Almenara Huayta Liz Quispe Santos Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera Elizabeth León Chinchay Carlos Cuaresma Sánchez Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco María Edith Paredes Verdy Wilbert Segovia Quin Progresemos Paul Jaimes Blanco Mónica Guillén Tuanama Jorge Caloggero Encina Partido Morado Mesías Guevara Heber Cueva Escobedo Marisol Liñán Solís Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Yessika Aliaga Narváez Shellah Palacios Rodríguez Somos Perú George Forsyth Johanna Lozada Baldwin Herbe Olave Ugarte País Para Todos Carlos Álvarez María Chambizea Reyes Diego Guevara Vivanco Perú Acción Francisco Diez-Canseco Roberto Koster Jáuregui Clara Quispe Torres Integridad Democrática Wolfgang Grozo Bertha Azabache Miranda Wellington Prada Chipayo Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Daniel Barragán Coloma Dina Irene Hancco Hancco Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) Napoleón Becerra Winston Huamán Henríquez Nélida Cuayla Cuayla Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Elena Rivera Huamán Alberto Quintanilla Chacón Cooperación Popular Yonhy Lescano Carmela Salazar Jáuregui Vanessa Rubith Lazo Valles Partido Demócrata Federal Armando Massé Virgilio Acuña Peralta Lydia Lourdes Díaz Pablo Partido Aprista Enrique Valderrama María Valdivia Acuña Lucio Vásquez Sánchez Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales Félix Murazzo Carrillo Alianza Unidad Nacional Roberto Chiabra Javier Bedoya Denegri Neldy Mendoza Flores Libertad Popular Rafael Belaunde Llosa Pedro Cateriano Bellido Tania Porles Bazalar SíCreo Carlos Espá Alejandro Agustín Santa María Silva Melitza Yanzich Villagarcia Salvemos al Perú Antonio Ortiz Villano Jaime José Freundt López Giovanna Demurtas Moya Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Gilbert Violeta López María Luz Pariona Oré Perú Libre Vladimir Cerrón Flavio Cruz Mamani Bertha Rojas López Partido Político PRIN Walter Chirinos Purizaga Julio Alberto Vega Ybáñez Mayra Lizeth Vargas Gil Avanza País José Williams Fernán Altuve-Febres Lores Adriana Tudela Perú Primero Mario Vizcarra Cornejo Carlos Hernán Illanes Calderón Judith Carla Mendoza Díaz Primero la Gente Marisol Pérez Tello Raúl Molina Martínez Manuel Ato del Avellanal Carrera