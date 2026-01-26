Para las Elecciones Generales del 2026 quedaron inscritas 36 planchas presidenciales. (Foto: GEC)
Para las Elecciones Generales del 2026 quedaron inscritas 36 planchas presidenciales. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un total de 36 presentadas por igual número de organizaciones políticas fueron inscritas, con lo cual quedaron expeditas para participar en las , que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

Esto luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera las tachas y apelaciones interpuestas a las candidaturas de Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Héctor Villalobos
Según el cronograma electoral, el 11 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas presidenciales y las listas de candidato admitidas.

Ese mismo día es la fecha límite para la renuncia de candidatos y retiro de listas de postulantes. El 26 de ese mes también vence el plazo para resolver exclusiones y tachas en primera instancia.

Un informe de este Diario reveló que a poco más de un mes de vencer el plazo para que los candidatos soliciten formalmente su inscripción, al menos 22 aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino ya han optado por renunciar a sus respectivas candidaturas en las distintas circunscripciones a nivel nacional.

Cabe recordar que las elecciones generales se celebrarán el domingo 12 de abril, con un padrón electoral de 27 millones 325 mil 432 ciudadanos habilitados para votar.

En esta jornada se elegirá al presidente de la República y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel regional y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Las planchas presidenciales inscritas son:

PartidoPresidenteVicepresidente 1Vicepresidente 2
Renovación PopularRafael López AliagaNorma YarrowJhon Iván Ramos Malpica
Fuerza PopularKeiko FujimoriLuis GalarretaMiguel Torres
Alianza para el ProgresoCésar Acuña Jessica Tumi RivasAlejandro Soto Reyes
Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto MontesinosSusana Matute CharúnCarlos Caballero León
Un Camino Diferente Rosario Fernández BazánArturo Fernández BazánCarlos Danilo Pinillos Vinces
Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Rossana Montes TelloJorge Carcovich Cortelezzi
Ahora Nación Alfonso López Chau Luis Alberto Villanueva CarbajalRuth Buendía Mestoquiari
Podemos Perú José Luna GálvezCecilia García RodríguezRaúl Noblecilla Olaechea
Juntos por el Perú Roberto Sánchez PalominoAnalí Márquez HuancaBrígida Curo Bustincio
Perú Moderno Carlos Jaico CarranzaMiguel Elías Almenara HuaytaLiz Quispe Santos
Frente de la Esperanza 2021Fernando OliveraElizabeth León ChinchayCarlos Cuaresma Sánchez
Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco María Edith Paredes VerdyWilbert Segovia Quin
ProgresemosPaul Jaimes BlancoMónica Guillén TuanamaJorge Caloggero Encina
Partido MoradoMesías Guevara Heber Cueva EscobedoMarisol Liñán Solís
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra Yessika Aliaga NarváezShellah Palacios Rodríguez
Somos PerúGeorge ForsythJohanna Lozada BaldwinHerbe Olave Ugarte
País Para TodosCarlos ÁlvarezMaría Chambizea ReyesDiego Guevara Vivanco
Perú AcciónFrancisco Diez-CansecoRoberto Koster Jáuregui Clara Quispe Torres
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo Bertha Azabache MirandaWellington Prada Chipayo
Partido Cívico ObrasRicardo Belmont Daniel Barragán ColomaDina Irene Hancco Hancco
Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú)Napoleón Becerra Winston Huamán Henríquez Nélida Cuayla Cuayla
Alianza Electoral VenceremosRonald Atencio Elena Rivera Huamán Alberto Quintanilla Chacón
Cooperación PopularYonhy LescanoCarmela Salazar JáureguiVanessa Rubith Lazo Valles
Partido Demócrata FederalArmando Massé Virgilio Acuña PeraltaLydia Lourdes Díaz Pablo
Partido ApristaEnrique Valderrama María Valdivia Acuña Lucio Vásquez Sánchez
Partido Demócrata VerdeAlex GonzalesMaritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez PeralesFélix Murazzo Carrillo
Alianza Unidad NacionalRoberto Chiabra Javier Bedoya Denegri Neldy Mendoza Flores
Libertad Popular Rafael Belaunde LlosaPedro Cateriano Bellido Tania Porles Bazalar
SíCreoCarlos Espá Alejandro Agustín Santa María SilvaMelitza Yanzich Villagarcia
Salvemos al PerúAntonio Ortiz VillanoJaime José Freundt López Giovanna Demurtas Moya
Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Gilbert Violeta López María Luz Pariona Oré
Perú LibreVladimir Cerrón Flavio Cruz Mamani Bertha Rojas López
Partido Político PRIN Walter Chirinos PurizagaJulio Alberto Vega YbáñezMayra Lizeth Vargas Gil
Avanza País José WilliamsFernán Altuve-Febres LoresAdriana Tudela
Perú PrimeroMario Vizcarra CornejoCarlos Hernán Illanes CalderónJudith Carla Mendoza Díaz
Primero la GenteMarisol Pérez TelloRaúl Molina MartínezManuel Ato del Avellanal Carrera

