Los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), debatirán este domingo 31 de mayo desde las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima. En el encuentro abordarán cuatro temas: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Así lo informó el director nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carlos Vilela, este martes 19 en el canal oficial de esa institución en YouTube.

El intercambio durará aproximadamente una hora con cuarenta minutos. El formato combinará exposiciones individuales, un panel de confrontación directa y respuestas a preguntas ciudadanas.

Según el esquema acordado entre los representantes de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y el JNE, el debate comenzará con una presentación individual de cada postulante. Tanto Fujimori como Sánchez dispondrán de un minuto inicial para dirigirse al público y plantear sus principales mensajes de campaña antes de ingresar al bloque temático.

Luego, los moderadores invitarán a ambos candidatos a ubicarse frente a frente en un panel central. En esa etapa, cada uno contará con tres minutos para desarrollar sus propuestas sobre cada tema planteado por la organización.

Tras las exposiciones, se presentarán las preguntas ciudadanas vinculadas a cada uno de los cuatro ejes temáticos.

“La pregunta ciudadana abrirá el diálogo, con un tiempo de tres minutos para cada uno”, detalló Vilela.

La jornada acabará con un mensaje final. Cada candidato tendrá dos minutos para presentar sus conclusiones y dirigirse a los electores.

La moderación del debate estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal.

El representante del JNE añadió que se permitirá que cada candidato asista acompañado de un equipo técnico integrado por asesores y personal de comunicaciones.

Los temas y la metodología del debate fueron consensuados con representantes de ambas agrupaciones políticas durante dos reuniones convocadas por el JNE entre el lunes 18 y este martes 19. Cada encuentro se prolongó por aproximadamente dos horas y media, según informó Vilela.

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