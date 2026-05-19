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Resumen

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Los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), debatirán este domingo 31 de mayo desde las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima. En el encuentro abordarán cuatro temas: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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