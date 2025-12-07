Este domingo 7 de diciembre se llevan a cabo las elecciones internas en 37 organizaciones políticas, que elegirán, mediante la modalidad de delegados, a sus candidatos a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino para los comicios generales del 12 de abril del 2026.
El pasado domingo 30 de noviembre, dos partidos (Apra y Renovación Popular) decidieron a sus candidatos presidenciales mediante elecciones internas directas, en las que cada afiliado pudo votar directamente.
Además, el 23 de diciembre será el último día en el que formalmente los ganadores de los comicios internos podrán inscribirse formalmente como los candidatos finales que participarán en las elecciones generales de abril del 2026.
Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por esta modalidad de elección para definir sus candidaturas.
Asimismo, 29 de las 37 tienen una única fórmula de precandidatos presidenciales. Solo en otras seis hay más de una fórmula, mientras que en las dos restantes no se registraron candidaturas presidenciales, solo listas al Congreso.
A poco de la elección interna, el último jueves el precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, presentó su renuncia irrevocable a su militancia, con lo cual la nominación recaería sobre el expresidente del Congreso José Williams.
Fuerza y Libertad
La alianza Fuerza y Libertad oficializó la elección de su fórmula presidencial para las elecciones generales del 2026 encabezada por Fiorella Molinelli, junto a Gilbert Violeta en la primera vicepresidencia y María Pariona Oré en la segunda. Obtuvo el respaldo de sus tres delegados.
SíCreo
El partido SíCreo confirmó la elección de Carlos Espá como su candidato presidencial, quien estará acompañado de Alejandro Santa María Silva y Melitza Yanzich Villagarcía en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ganó el respaldo de sus siete delegados.
Fe en el Perú
Dicha agrupación eligió al exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra como su candidato presidencial. Irá junto a Yessika Arteaga Narvaez y Shellah Palacios Rodríguez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ganó el respaldo de sus seis delegados.
Partido Demócrata Verde
Álex Gonzales fue elegido como su candidato presidencial al recibir el respaldo de sus 11 delegados. Lo acompañan Maritza del Carmen Sánchez Perales (primera vicepresidencia) y el exministro del Interior Félix Murazzo (segunda vicepresidencia).
Partido Patriótico del Perú
Herbert Caller Gutiérrez recibió el apoyo de 11 de los 12 delegados habilitados y será su candidato presidencial junto a Rossana Montes Tello (primera vicepresidencia) y Jorge Carcovich Cortelezzi (segunda vicepresidencia).
Primero La Gente
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello recibió el respaldo de 19 de los 20 delegados de dicho partido. Superó a Miguel del Castillo Reyes (1 voto) y a Carlos Oré Gamboa.
Un Camino Diferente
Rosario Fernández Bazán ganó las elecciones internas. La acompañan su hermano Arturo Bazán, exalcalde de Trujillo, en la primera vicepresidencia, y Anita María Carnero Paredes de Gonza en la segunda. Recibió el respaldo de 14 delegados.
Unidad Nacional
El general EP en retiro y actual congresista Roberto Chiabra fue confirmado como su candidato presidencial por sus 6 delegados. Lo acompañan Javier Bedoya Denegri (primera vicepresidencia) y Neldy Mendoza Flores (segunda vicepresidencia).
Los partidos políticos que optaron por la vía de los delegados son:
- Acción Popular
- Ahora Nación-AN
- Alianza para el Progreso
- Avanza País – Partido de Integración Social
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola del Perú
- Fuerza Popular
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Partido Cívico Obras
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político PRIN
- Partido SÍCREO
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Progresemos
- Renovación Popular
- Salvemos al Perú
- Un Camino Diferente
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores
Puedes ver los resultados de las elecciones internas en las 37 organizaciones políticas en este LINK.
