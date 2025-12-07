Este domingo 7 de diciembre se llevan a cabo las elecciones internas en 37 organizaciones políticas, que elegirán, mediante la modalidad de delegados, a sus candidatos a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino para los comicios generales del 12 de abril del 2026.

El pasado domingo 30 de noviembre, dos partidos (Apra y Renovación Popular) decidieron a sus candidatos presidenciales mediante elecciones internas directas, en las que cada afiliado pudo votar directamente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además, el 23 de diciembre será el último día en el que formalmente los ganadores de los comicios internos podrán inscribirse formalmente como los candidatos finales que participarán en las elecciones generales de abril del 2026.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por esta modalidad de elección para definir sus candidaturas.

Asimismo, 29 de las 37 tienen una única fórmula de precandidatos presidenciales. Solo en otras seis hay más de una fórmula, mientras que en las dos restantes no se registraron candidaturas presidenciales, solo listas al Congreso.

A poco de la elección interna, el último jueves el precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, presentó su renuncia irrevocable a su militancia, con lo cual la nominación recaería sobre el expresidente del Congreso José Williams.

Fuerza y Libertad

La alianza Fuerza y Libertad oficializó la elección de su fórmula presidencial para las elecciones generales del 2026 encabezada por Fiorella Molinelli, junto a Gilbert Violeta en la primera vicepresidencia y María Pariona Oré en la segunda. Obtuvo el respaldo de sus tres delegados.

SíCreo

El partido SíCreo confirmó la elección de Carlos Espá como su candidato presidencial, quien estará acompañado de Alejandro Santa María Silva y Melitza Yanzich Villagarcía en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ganó el respaldo de sus siete delegados.

Fe en el Perú

Dicha agrupación eligió al exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra como su candidato presidencial. Irá junto a Yessika Arteaga Narvaez y Shellah Palacios Rodríguez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ganó el respaldo de sus seis delegados.

Partido Demócrata Verde

Álex Gonzales fue elegido como su candidato presidencial al recibir el respaldo de sus 11 delegados. Lo acompañan Maritza del Carmen Sánchez Perales (primera vicepresidencia) y el exministro del Interior Félix Murazzo (segunda vicepresidencia).

Partido Patriótico del Perú

Herbert Caller Gutiérrez recibió el apoyo de 11 de los 12 delegados habilitados y será su candidato presidencial junto a Rossana Montes Tello (primera vicepresidencia) y Jorge Carcovich Cortelezzi (segunda vicepresidencia).

Primero La Gente

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello recibió el respaldo de 19 de los 20 delegados de dicho partido. Superó a Miguel del Castillo Reyes (1 voto) y a Carlos Oré Gamboa.

Un Camino Diferente

Rosario Fernández Bazán ganó las elecciones internas. La acompañan su hermano Arturo Bazán, exalcalde de Trujillo, en la primera vicepresidencia, y Anita María Carnero Paredes de Gonza en la segunda. Recibió el respaldo de 14 delegados.

Unidad Nacional

El general EP en retiro y actual congresista Roberto Chiabra fue confirmado como su candidato presidencial por sus 6 delegados. Lo acompañan Javier Bedoya Denegri (primera vicepresidencia) y Neldy Mendoza Flores (segunda vicepresidencia).

Los partidos políticos que optaron por la vía de los delegados son:

Acción Popular

Ahora Nación-AN

Alianza para el Progreso

Avanza País – Partido de Integración Social

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola del Perú

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SÍCREO

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Renovación Popular

Salvemos al Perú

Un Camino Diferente

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Puedes ver los resultados de las elecciones internas en las 37 organizaciones políticas en este LINK.