El excongresista César Combina anunció su precandidatura presidencial por Avanza País y competirá por la nominación de dicho partido con el comunicador Phillip Butters, de cara a las elecciones generales del 2026.
En su mensaje de lanzamiento, el exparlamentario afirmó que el país necesita “liderazgo, claridad y unidad”, y que su objetivo no es dividir a la derecha, sino construir una “gran coalición patriótica que defienda los valores de la libertad, la familia, la fe y la Constitución”.
“Nuestro enemigo no está en la derecha, está en la izquierda que ha destruido la economía, la moral y la esperanza del país”, señaló.
El precandidato también se refirió a Philip Butters y al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señalando que “las diferencias no deben convertirnos en adversarios”.
Combina Salvatierra añadió que, tal como ocurre en otras democracias, las primarias deben fortalecer al bloque y no fracturarlo.
Finalmente, César Combina anunció que en los próximos días su equipo, integrado por más de 1.000 afiliados de Avanza País, se movilizarán por todo el país llevando consigo sus 10 propuestas y difundiendo su candidatura.
“Mi mayor interés es difundir nuestras propuestas, porque vemos mucha falta de debate real en esta campaña. Sea cual fuera el resultado, nuestro aporte serán las propuestas”, sentenció el excongresista.
Afiliación suspendida
Cabe recordar que en febrero de este año Avanza País suspendió la afiliación de Combina hasta que se resolvieran los procesos en los que se encuentra involucrado en el Ministerio Público y que ahora están en manos del Parlamento.
Además, consideró necesario proceder con la suspensión de la afiliación de César Combina mientras se esclarece su situación legal. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el excongresista por presunto enriquecimiento ilícito.
Fue tras detectar un desbalance patrimonial en sus cuentas cuando fue legislador entre los años 2020 y 2021. El exlegislador habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de S/ 472.868,67.
También se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos por un total de S/ 948.063, según lo determinado por una pericia contable financiera.
