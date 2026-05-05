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Resumen

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Roberto Burneo, presidente del JNE.
Roberto Burneo, presidente del JNE.
Por Thalía Cadenas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene hermetismo sobre los detalles de la auditoría informática “integral y exhaustiva” anunciada para la primera vuelta electoral.

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