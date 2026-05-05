El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene hermetismo sobre los detalles de la auditoría informática “integral y exhaustiva” anunciada para la primera vuelta electoral.

En un comunicado difundido el sábado 2 de mayo, el JNE señaló que la auditoría contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, instancia integrada por profesionales externos e independientes, cuya labor será emitir opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas.

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El sábado por la tarde, el organismo electoral comunicó su decisión y señaló que la medida “responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables”.

El comité fue creado en noviembre de 2025 mediante la Resolución N.° 00206-2025-P/JNE y está integrado por cuatro representantes de reconocidas universidades. No obstante, según el propio documento, su conformación respondió a la eventual implementación del voto digital en el proceso electoral 2026, mecanismo que, como se sabe, finalmente no fue aplicado.

Lo que ahora busca el JNE es ampliar y fortalecer la conformación del comité, con la incorporación de expertos nacionales e internacionales en “tecnología, ciberseguridad y autoría de sistemas”.

“La independencia del comité está plenamente garantizada, ya que sus integrantes no mantienen vínculo institucional con el JNE, asegurando así la emisión de criterios objetivos, autónomos y sustentados en evidencia técnica”, sostuvo.

Según afirmó el organismo electoral, el comité continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El Comercio pidió al JNE mayor información sobre la anunciada auditoría, pero hasta el cierre del informe no hubo respuesta.

Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, los especialistas en tecnología Erick Iriarte y Maite Vizcarra y Fernando Rodríguez Patrón, experto en temas electorales, criticaron que el JNE no brinde detalles sobre la auditoría y los expertos que conformarán el Comité Académico de Expertos y advirtieron que los resultados podrían conocerse después de la segunda vuelta.

Consultados por este Diario, además expresaron diversas dudas sobre el procedimiento, en especial sobre los plazos y los expertos que serán convocados por el organismo electoral.

Erik Iriarte opinó que la auditoría a los sistemas de la ONPE debió realizarse antes del proceso electoral y que los partidos políticos debieron exigir que se llevara a cabo. Además, cuestionó que el JNE no precisara qué especialistas se sumarán al comité de expertos.

El también abogado señaló, además, que quedan dudas sobre si se auditará todo el proceso del 12 de abril o si solo se examinará el software que se usó, la línea de código, la conectividad de los datos, la trazabilidad y la ciberseguridad. “Aunque, entiendo que si es integral, es de todo”, subrayó en diálogo con Tenemos que Hablar, el podcast de El Comercio.

El especialista estimó que el proceso podría demorar hasta cuatro semanas y que la celeridad dependerá de la disposición de la ONPE para entregar la información.

“Se puede tratar de llegar en fechas, pero va a ser mucha presión para la empresa que va a auditar […] Para empezar, [el JNE] tiene que nombrar al Comité Académico de Expertos, que tiene que reunirse para hacer una planificación básica. Tienes que tener la licitación en paralelo [...] No sé cuál es la finalidad del comité y eso es un tema crítico que queda en la nota de prensa del JNE”, expuso.

A la consulta sobre la viabilidad de no proclamar a los candidatos que pasan al balotaje, Iriarte mencionó que el JNE deberá aplicar un criterio de ”consciencia”, como cuando extendió la jornada electoral del 12 de abril.

Por su parte, Maite Vizcarra indicó que es importante saber quiénes son y cuál es la trayectoria de los especialistas que convocará el JNE.

“En la resolución a la que hacen referencia en el comunicado se ven los nombres, pero no se sabe quiénes son, qué tipo de especialización tienen. Veo que hay tres doctores y un ingeniero. No sabemos si son doctores en ingeniería, en economía, en digitalización, o les dicen doctores por decir, solo hay un ingeniero. Fueron llamados para ver lo del voto digital. No conocemos sus CV ni su experiencia. Eso sería un dato importante”, remarcó la experta en innovación y digitalización.

La también catedrática de la Universidad de Piura, subrayó que las nuevas personas que convocará el JNE deben contar con especializaciones. Además, los equipos deben trabajar en paralelo, de forma independiente, porque la autoría que se realizará será para garantizar la confiabilidad y, probablemente, como medio de prueba.

En ese sentido estimó que el procedimiento podría demorar entre dos y tres meses.

“Si fuese para un medio probatorio cada equipo tiene que trabajar de manera independiente y en paralelo para que no se vicie el proceso. Eso tranquilamente puede tomar entre dos y tres meses, dependiendo de la profundidad y complejidad”, aseveró.

Vizcarra también cuestionó el comunicado de la ONPE en el que señala que ya pasó por una autoría en noviembre del 2025. Para la experta, los sistemas fueron sometidos a pruebas básicas y estándares, que se pueden aplicar en cualquier sistema. Agregó que el hecho de que haya mostrado el funcionamiento de sus sistemas a los partidos políticos, no es garantiza que estos sean confiables.

“Son sistemas de ciberseguridad, pero estándar para cualquier sistema en general. Si el sistema STAE se abría con una llave digital, que es un USB, ahí hay un cierto uso de un sistema de firma digital que también debió ser auditado y en el comunicado de ONPE debió hacerse referencia a esa auditoría en particular, por ejemplo”, sentenció la especialista.

Rodríguez Patrón cuestionó que el JNE no haya difundido el acuerdo del pleno o la resolución en la que se especifiquen las razones por las que tomó la decisión.

Asimismo, mencionó que los primeros integrantes del Comité Académicos de Expertos son “desconocidos”. “Si se va a hacer una auditoría técnica de sistemas, entendería que todos los integrantes deberían ser ingenieros [...] Yo sigo teniendo más dudas que certezas”, aseveró.

Además, consideró que la decisión del JNE es “reactiva y no proactiva”, pues - a su juicio- la autoría debió llevarse a cabo antes de los comicios, tomando en cuenta la complejidad de este proceso electoral.

“El JNE está avisando que tiene esta posibilidad luego de que ya se produjo el escándalo. No han sido proactivos. Cuarto Poder reveló que el JNE había alertado problemas en el STAE. Con esto, lo que hace el JNE es demostrar que ya conocía sobre el problema. Sin embargo, dejaron que la elección se lleve a cabo [...] Por lo tanto, su responsabilidad es mayor, es doble. Se están defendiendo mal”, manifestó.

Para el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, este anuncio más la denuncia que presentó la procuraduría del JNE por delitos, “lo que está dando a entender es que el proceso está mal”.

“¿Cuál sería la consecuencia lógica? No se pueden proclamar resultados, pues, y tienen que hacer hacer algo”, agregó.

Rodríguez Patrón calculó que lo más probable es que luego de la auditoría digan que todo está bien. Sin embargo, dijo que la gran interrogante es qué ocurriría en un escenario contrario. “¿Se anulan las elecciones?”, preguntó.

El experto mencionó que el JNE “se ha apartado de la ley cuando ha querido”, como cuando dejaron que las mesas se instalen fuera del horario o extendieron la jornada hasta el 13 de abril.

“¿Acaso dijo ya se cumplió el hito electoral y no se puede modificar? No, lo permitió. Cuando lo ha creído justo, se ha apartado de la ley y, en este caso, dice que no puede [haber elecciones complementarias]. Es inconsecuente con lo que dice”, culminó.

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¿Que dijo ONPE?

El mismo sábado 2 de mayo, también a través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que sus sistemas ya fueron sometidos a una autoría el 13 de noviembre del 2025 por la empresa M&T International.

La ONPE explicó que la auditoría duró 168 días y tuvo el propósito de obtener “evidencia técnica objetiva” sobre el comportamiento funcional, el nivel de exposición a amenazas y vulnerabilidades, así como la calidad del código fuentey la documentación asociada a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio(STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados.

El organismo electoral añadió que los dictámenes de la auditoría evidenciaron que las tres soluciones tecnológicas presentaban un funcionamiento estable y concluyeron que se encontraban en condiciones adecuadas y confiables para su utilización en el proceso electoral.

Asimismo, señaló que invitó, el pasado 25 de marzo, a las 36 agrupaciones que participaron en el proceso para explicarles cómo funcionan sus tres sistemas informáticos. Solo asistieron 23.