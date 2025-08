La exministra Fiorella Molinelli afirmó que por ahora es la única precandidata presidencial de la alianza electoral Fuerza y Libertad, que agrupa a los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú, de cara a los comicios generales del 2026.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, indicó que como parte de los acuerdos, se aprobó que la candidatura presidencial de la alianza quede en manos de Fuerza Moderna, mientras que Batalla Perú se quedará con las vicepresidencias.

“Hemos acordado que la presidencia quede en Fuerza Moderna y las dos vicepresidencias en Batalla Perú. También hemos conversado sobre la posibilidad de respetar mi precandidatura, que es la que existe hasta hoy, es la única en Fuerza Moderna”, expresó.

“Vamos a ir a unas elecciones primarias. Todavía está por definirse el tema de Batalla Perú, está el gobernador Zósimo Cárdenas y ellos tienen otros cuadros que discutiremos en su momento porque hasta octubre tenemos tiempo para definir las candidaturas. Hasta el momento soy la precandidata”, agregó.

Molinelli indicó que el excongresista Gilbert Violeta integra su plancha presidencial y será candidato a diputado. Otro rostro conocido en la alianza electoral es Janet Sánchez, exparlamentaria del periodo 2016-2019 y que postulará como diputada por el Callao.

La extitular del Midis también mencionó que otra integrante de su equipo técnico es Rocío Andrade, hija del fallecido exalcalde de Lima y fundador de Somos Perú, Alberto Andrade.

La alianza que no fue

De otro lado, Molinelli reveló que la alianza que se iba a consolidar su agrupación con el Partido Popular Cristiano (PPC) y otras tres organizaciones se rompió porque se trató de imponer al congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) como candidato presidencial.

Detalló que dicha alianza iba a estar conformada por el PPC; el partido Sí Creo del periodista Carlos Spa; Libertad Popular, de Rafael Belaunde; Unidad y Paz de Chiabra León; y Fuerza Moderna.

“El problema estuvo en que no logramos pasar, después de tres conversaciones, uno de los puntos centrales, que era la agenda programática. Nos quedamos trabados en la imposición de una candidatura”, manifestó.

“Una de las condiciones fue tomar como candidatura presidencial desde el inicio, sin avanzar con una agenda programática, al general Chiabra. Aprecié su sinceridad porque dijo: ‘tengo 76 años, soy una persona ya mayor, no voy a estar a los 86 años como Hernando de Soto en la televisión con mi perrito, es mi primera y última oportunidad”, añadió.

En ese sentido, indicó que la posibilidad de conformar una alianza con dichas agrupaciones “se rompió” debido a que en lugar de hablar de un programa de gobierno, ese fue el punto inicial.

“Esa no es la forma de lograr el consenso en la agrupación. Me hubiera gustado que entre con el tema: ‘represento la lucha contra la inseguridad ciudadana, he sido héroe del Cenepa’, etc., no como una aspiración personal. Eso hizo que tres partidos miráramos su candidatura de una manera, porque queremos la renovación de cuadros”, subrayó.