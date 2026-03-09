Resumen

La Fiscalía de la Nación aprobó su protocolo para actuación funcional en procesos de elección de autoridades a nivel nacional. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Fiscalía de la Nación aprobó el protocolo sobre la actuación funcional de la institución en procesos de elección de autoridades a nivel nacional, que se aplicará en las Elecciones Generales del 2026.

