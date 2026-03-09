La Fiscalía de la Nación aprobó el protocolo sobre la actuación funcional de la institución en procesos de elección de autoridades a nivel nacional, que se aplicará en las Elecciones Generales del 2026.

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 651-2026-MP-FN, dicho protocolo consta de 16 páginas y 2 anexos, e incorpora componentes relacionados a la gestión, planificación y control de las actividades vinculadas al desarrollo de los comicios, así como a la prevención y persecución del delito.

Asimismo, establece criterios para el trabajo de los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, personal fiscal, personal de confianza y servidores del Ministerio Público a nivel nacional.

“Disponer que para el proceso electoral de las Elecciones Generales 2026, a desarrollarse el 12 de abril de 2026, el protocolo aprobado mediante el artículo primero de la presente resolución, se aplica desde el día siguiente de su publicación”, dice la norma.

También dispone que los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de los distritos fiscales a nivel nacional remitan a la Fiscalía de la Nación un informe ejecutivo sobre las acciones desarrolladas en su distrito fiscal en un plazo máximo de 7 días calendario después del acto electoral.

En tanto, la Gerencia General deberá adoptar las acciones necesarias en el marco del Plan Operativo Institucional y el presupuesto vigente para el debido cumplimiento de la resolución.

Igualmente, la Oficina de Observatorio de Criminalidad realizará las acciones de coordinación con los Equipos Gestores Territoriales liderados por los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de los distritos fiscales a nivel nacional, en cada proceso electoral.

Cabe indicar que la resolución lleva la firma del fiscal encargado de la Nación, Tomás Gálvez, y fue publicada este lunes 9 de marzo en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.