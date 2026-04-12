Resumen

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Personal fiscal y policial realizan diligencias en la ONPE tras retrasos en distribución de material electoral durante los comicios generales 2026 | Foto: @DircocorP
Personal fiscal y policial realizan diligencias en la ONPE tras retrasos en distribución de material electoral durante los comicios generales 2026 | Foto: @DircocorP
Por Redacción EC

Personal del Ministerio Público y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP), realizan este domingo diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en la empresa de Servicios Generales Galaga, debido a los retrasos en la llegada de material electoral para que los ciudadanos puedan sufragar en las Elecciones Generales 2026.