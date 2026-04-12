Personal del Ministerio Público y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP), realizan este domingo diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en la empresa de Servicios Generales Galaga, debido a los retrasos en la llegada de material electoral para que los ciudadanos puedan sufragar en las Elecciones Generales 2026.

En su cuenta de ‘X’, la Dircocor detalló que estas acciones se dan por el motivo de que dicha empresa habría sido nuevamente contratada por la ONPE para realizar el traslado de material electoral, pese a que registra antecedentes y sanciones por incumplimientos en 2023.

Personal de la @DircocorP y @FiscaliaPeru realiza diligencias en la ONPE y en la empresa Servicios Generales Galaga, pese a antecedentes y sanciones por incumplimientos en 2023 en la distribución de material electoral, la empresa habría sido nuevamente contratada. pic.twitter.com/aQwtXiyOTj — DircocorPNP (@DircocorP) April 12, 2026

Este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, varios centros de votación de Lima, especialmente del sur de la capital, no pudieron ser abiertos a la hora programada debido al retraso en la llegada del material de la ONPE para que los ciudadanos puedan votar.

Algunos locales de sufragio no abrieron hasta pasadas las 12 pm. Por esa razón, el JNE y la ONPE extendieron hasta las 2 pm el horario para la instalación de mesas de votación en los centros afectados por inconvenientes logísticos.

La ONPE indicó, a través de un comunicado, que dicha situación se debe a un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, por lo que tuvo que aplicar, según dijo, un plan de contingencia para solucionar el problema. Horas después, informó que iniciará “acciones legales y penales” contra Galaga.

Fuentes de la ONPE informaron a El Comercio que la empresa Galaga debía transportar el cargamento electoral en dos horarios, de los cuales solo cumplió el primero y no el segundo, por lo que tuvo que contratar a otra compañía.

Este Diario conoció que furgonetas de la empresa Galaga recién llegaron a algunos locales de votación cerca de las 10 de la mañana.

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