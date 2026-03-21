Resumen

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Fuerza Popular protesta por restricciones y costo en acceso a datos electorales del 2021. (Foto: Andina)
Fuerza Popular protesta por restricciones y costo en acceso a datos electorales del 2021. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El partido Fuerza Popular expresó su rechazo a las condiciones establecidas para acceder a información de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuya entrega fue ordenada por el Poder Judicial en el marco de un proceso de habeas data.

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