El partido Fuerza Popular expresó su rechazo a las condiciones establecidas para acceder a información de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuya entrega fue ordenada por el Poder Judicial en el marco de un proceso de habeas data.

A través de un comunicado, la agrupación calificó como “inaceptable” que, tras cinco años, el acceso a esta información continúe limitado y cuestionó que se pretenda entregar datos de manera parcial, lo que —según señaló— restringe el control ciudadano.

Asimismo, criticó el costo fijado para la reproducción de la documentación, que supera los 17 millones de soles. “La transparencia no puede tener precio” , indicó el partido, al rechazar que se les obligue a asumir dicho monto para acceder a la información.

Fuerza Popular expresa su protesta frente a las condiciones impuestas para el acceso a la información clave sobre las últimas elecciones. pic.twitter.com/K3srX6VDnW — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) March 21, 2026

La resolución judicial dispone que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue las listas de votantes de la segunda vuelta electoral, aunque excluyendo datos sensibles como fotografías, firmas manuscritas y huellas digitales de los ciudadanos.

El fallo responde a una demanda de habeas data presentada por Fuerza Popular, organización que sostuvo durante meses una narrativa de presunto fraude electoral sin que se presentaran pruebas concluyentes.

Según la ONPE, las listas contienen nombres completos y números de DNI de los electores que participaron en los comicios. También incluyen registros de firma y huella, por lo que la entidad aplicará un proceso de anonimización antes de su entrega, con el fin de proteger los datos personales.

El pedido del partido abarca información de más de 18 millones de ciudadanos. En formato físico, la documentación supera los 2.5 millones de páginas, cuyo costo de reproducción deberá ser asumido por la organización solicitante, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Judicial.

La entrega se realizará tanto en formato digital como físico, bajo estrictas medidas de seguridad y protección de datos, conforme a lo establecido en la resolución judicial.

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