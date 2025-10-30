La alianza Fuerza y Libertad oficializó su fórmula presidencial para las elecciones generales del 2026 encabezada por Fiorella Molinelli, junto a Gilbert Violeta en la primera vicepresidencia y María Pariona Oré en la segunda.

Violeta López es un abogado constitucionalista y fue congresista en el periodo legislativo 2016-2019 por el partido Peruanos por el Kambio (PPK). Posteriormente, integró la agrupación política Contigo.

Por su parte, María Pariona Oré es una maestra con más de 20 años en educación pública. Fue asesora del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas.

Cabe indicar que Fuerza y Libertad agrupa a los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú. Fue la primera alianza electoral inscrita oficialmente para los comicios del 12 de abril del próximo año.

Meses atrás, en entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Molinelli indicó que como parte de los acuerdos, se aprobó que la candidatura presidencial de la alianza esté en manos de Fuerza Moderna, mientras que Batalla Perú se quedará con las vicepresidencias.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos ante los órganos electorales partidarios para participar en las elecciones primarias.

Las elecciones primarias se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con la modalidad indicada en la respectiva normativa interna de cada organización política: ese día los afiliados eligen candidatos o eligen delegados; y el 7 de diciembre los delegados eligen a los candidatos.