Elecciones 2026: Gahela Cari y Jair Ramírez debaten sobre pena de muerte y seguridad ciudadana en “Versus” de El Comercio

Los candidatos a diputados Gahela Cari (alianza Venceremos) y Jair Ramírez (Alianza para el Progreso) debatieron sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú y seguridad ciudadana en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Cari acusó a APP de formar parte de un “pacto mafioso” que no ha logrado resolver los principales problemas del país y dijo que sostiene a José Jerí en la Presidencia de la República al igual que lo hizo con la vacada Dina Boluarte (2022-2025).

“Desde Venceremos, entre todas las propuestas que tenemos, estamos planteando una comisión de la verdad para poder brindarle justicia a cada una de las personas que fueron asesinadas durante las masacres, en la que muchos partidos se pusieron de espaldas a quienes ejercieron su derecho a la protesta”, afirmó.

Por su parte, Ramírez acusó a Venceremos de lindar muy cerca del terrorismo por tener entre sus integrantes al congresista Guillermo Bermejo, sentenciado por ese delito y por apoyar a expresidentes que actualmente se encuentran en prisión, como Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

“Hablar de esta alianza donde está Verónika Morales (sic), Aníbal Torres, Guillermo Bermejo, se puede hablar muchas cosas. Hay dos expresidentes que están presos porque Verónika Mendoza los apoyó. Está Ollanta Humala y Pedro Castillo, y Aníbal Torres fue su premier”, acotó.

“Guillermo Bermejo, qué quieres que te diga, un condenado por terrorismo. Estamos hablando de un partido que linda muy cerca a este mal que habíamos exterminado en el 2007 (sic) con Chavín de Huántar. Ahora vuelve a traer esta ideología que al final no le da la oportunidad al Perú de progresar”, agregó.

Otras propuestas

El candidato de APP propuso que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a fin de aplicar la pena de muerte a los condenados por sicariato y violación.

Respecto a los casos de corrupción, propuso aplicar una pena máxima de 35 años de cárcel a quienes cometan ese delito.

“Para mí debemos salir de la Corte Interamericana. Apenas lleguemos, debemos salir. Mi primera propuesta será salir de la Corte Interamericana y darle pena de muerte a los sicarios, violadores. A los corruptos, que se sirven de pueblo, deberían estar por lo menos 35 años en la cárcel”, manifestó.

Consultada sobre el tema, Gahela Cari se opuso: “Para mí la pena de muerte no es más que una medida populista que a ciencia cierta, está demostrado que no ha logrado reducir el crimen”.

En materia de seguridad ciudadana, Cari planteó derogar las leyes procrimen por considerar que obstaculizan la persecución al crimen y favorece a líderes políticos y organizaciones criminales.

También propuso abolir la Policía Nacional (PNP) y construir una nueva Policía “verdaderamente fuerte que realmente proteja a los ciudadanos y ciudadanas”.

Esto último fue cuestionado por Jair Ramírez, quien dijo que el líder de su partido, César Acuña, invirtió más de S/100 millones en seguridad ciudadana en la región La Libertad. También se mostró en contra de la reelección de los actuales congresistas de su partido.

“Lo he dicho y lo repito aquí: no debemos votar por ninguna reelección de congresistas, así sea de mi partido. Ninguno, hay que reformar la política desde cero”, enfatizó.