Gilbert Violeta, candidato a la vicepresidencia de Fuerza y Libertad, confirmó que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) encabezará su lista al Senado por Lima Metropolitana por dicha alianza política, de cara a las Elecciones Generales del 2026.

En entrevista con Canal N, explicó que Kuczynski Godard será candidato de la alianza electoral conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.

“Él es el número 1 de la lista al Senado por Lima. En el Senado nacional el número 1 es Fiorella Molinelli”, señaló escuetamente.

Cabe indicar que el 12 de julio del 2024, PPK se afilió como militante en el partido Fuerza Moderna, liderado por Fiorella Molinelli, quien es la candidata presidencial de la alianza electoral.

La plancha presidencial de Fuerza y Libertad la completan el excongresista Gilbert Violeta y María Pariona Oré en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Pedro Pablo Kuczynski actualmente afronta un juicio oral por el presunto delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital, por el cual el Ministerio Público pide 35 años de prisión contra él y su exsocio Gerardo Sepúlveda.

En agosto, previo al inicio de juicio, el Poder Judicial confirmó en segunda instancia un impedimento de salida del país contra PPK por un plazo de 18 meses que había entrado en vigencia en junio del 2025.