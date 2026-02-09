Elecciones 2026: Gobierno peruano y la Unión Europea firman acuerdo sobre misión de observación electoral

El Gobierno del Perú y la delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú firmaron este lunes 9 de febrero un acuerdo de suscripción sobre la misión de observación electoral para las elecciones generales del 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Cancillería y en ella participaron el titular de Torre Tagle, Hugo de Zela, y el embajador de la delegación de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell.

En su intervención, el diplomático europeo informó que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, nombró a Annalisa Corrado como observadora jefa de la misión.

“Esa decisión también se inscribe en el marco de la asociación de largo plazo entre la Unión Europea y el Perú como socios estratégicos, nuestro compromiso compartido con la democracia y también la voluntad de apoyar un proceso electoral transparente y creíble”, expresó.

“Por eso la Unión Europea trabaja de la mano con los tres organismos electorales del país, también vía nuestra cooperación para apoyar y fortalecer sus capacidades. Tenemos el máximo respeto por la independencia y profesionalismo y las capacidades de los órganos electorales del país”, agregó.

Por su parte, el canciller peruano recordó que el Estado peruano tiene la responsabilidad esencial de garantizar que el derecho al sufragio pueda ejercerse plenamente, asegurando que ningún ciudadano vea limitado su derecho a participar en la vida democrática del país.

En ese contexto, señaló que la actuación de los tres organismos electorales -Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)- es esencial para garantizar procesos electorales “libres, transparentes y confiables”.

“Tenemos una política sostenida de apertura y cooperación con los mecanismos electorales de observación electoral. Por ello el Gobierno respalda plenamente las invitaciones que han realizado los organismos electorales para el despliegue de estas misiones de observación electoral, puesto que consideramos que la democracia se fortalece a través del diálogo, la cooperación y la confianza entre los Estados”, acotó.

“Es así que este acuerdo, con el cual ratificamos el compromiso con la transparencia, la seguridad y la integridad del voto, permite la presencia importante de esta misión de la Unión Europea, que seguramente desarrollará una labor que una vez más será un valioso aporte para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar procesos en los que la voluntad de cada uno de nuestros compatriotas sea libremente expresada”, añadió.

Finalmente, el diplomático agradeció a la Unión Europea por sus esfuerzos para acompañar los procesos electorales en el Perú y su firme compromiso con la defensa y promoción de los valores democráticos, reiterando la voluntad de nuestro país de seguir profundizando esa cooperación.