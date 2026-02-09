Resumen

El Gobierno del Perú y la delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú firmaron un acuerdo sobre la misión de observación para las elecciones generales del 2026. (Foto: Captura de video)
El Gobierno del Perú y la delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú firmaron este lunes 9 de febrero un acuerdo de suscripción sobre la misión de observación electoral para las elecciones generales del 2026.

Elecciones 2026: Gobierno peruano y la Unión Europea firman acuerdo sobre misión de observación electoral

