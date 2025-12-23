El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la lista presidencial presentada por Fuerza Popular para participar en las Elecciones Generales de 2026. La solicitud, ingresada el 19 de diciembre por el personero legal del partido, Edwin Lévano Gamarra, cumplió con todos los requisitos y documentación exigidos por la normativa electoral vigente.

Según la Resolución N.° 08737-2025-JEE-LIC1/JNE, la fórmula está integrada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi como candidata a la presidencia de la República, acompañada por Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El órgano electoral detalló que que todos los candidatos en la lista se encuentran afiliados a la organización política por la que postulan dentro del plazo señalado en el artículo 25 del Reglamento.

Además tras revisar el expediente y las declaraciones juradas de los candidatos, no se encontró ningún impedimento para su postulación de acorde a lo dispuesto en los artículos 33 y 34-A de la Constitución y en los artículos 10 y 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

En relación con lo dispuesto en el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) se confirma que la proclamación de resultados de las Elecciones Primarias para las EG 2026, emitida por la ONPE, y el registro oficial de candidatos coinciden con la información en la solicitud de inscripción de Fuerza Popular. En ese sentido, se verifica que la fórmula presentada se ajusta a los resultados de las elecciones primarias.

Avanza País y Fuerza Popular abren el registro de fórmulas presidenciales rumbo a las elecciones 2026. (Foto: Composición)

Con la admisión oficial, la lista presidencial será publicada en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el inicio del periodo de tachas, según lo establece el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.