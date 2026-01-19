El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 inscribió la plancha presidencial de Avanza País encabezada por el congresista José Williams, en el marco de las Elecciones Generales del 2026.

Williams Zapata está acompañado por Fernán Altuve en la primera vicepresidencia, mientras que en la segunda irá la congresista Adriana Tudela, hija del excanciller Francisco Tudela.

En su resolución, el colegiado recordó que ya resolvió la tacha contra la plancha presidencial liderada por José Williams, presentada por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara, y su respectiva apelación.

“Este Colegiado estima que la referida resolución ha quedado firme; en ese sentido, corresponde disponer la inscripción de la fórmula de candidatos a presidente y vicepresidentes de la República, presentada por el personero legal titular de la organización política Avanza País - Partido de Integración Social, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37.3 del artículo 37 del Reglamento”, subrayó.

Como se recuerda, Avanza País anunció que José Williams será su candidato presidencial tras aprobarse su postulación en el Congreso Nacional del partido el pasado 7 de diciembre.

La decisión también se adoptó tras la renuncia de Phillip Butters al partido y a su precandidatura presidencial para las elecciones de abril de este año.

Butters, el pasado 5 de diciembre, renunció de manera irrevocable mediante una carta notarial enviada al presidente del partido.

Agradeció la invitación a sumarse al proyecto y señaló que su salida obedece a motivos políticos y personales, con el fin de recuperar su independencia.