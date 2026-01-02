El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 otorgó un plazo de dos días calendario a la personera legal alterna del Partido Aprista Peruano (PAP), Estefanía Mercedes Huamán Ojeda, para que realice sus descargos tras los cuestionamientos emitidos respecto al orden de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso.

Con fecha 2 de enero de 2026, y a través de la Resolución N° 00007-2026-JEE-LIO3/JNE, el ente electoral también resolvió reservar la calificación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados para la circunscripción electoral de Lima Metropolitana, presentada por el PAP.

“Del análisis de los escritos presentados por los ciudadanos Pedro Ricardo Palma Morales, Valeria Mezarina Avia, Saúl Garrido Rivadeneira, Rafael Hernán Carbajal Ibarra y Edgard Asunción Cordero Marichini, se advierte un argumento común: la vulneración del literal a) del artículo 31° del Reglamento de Inscripción”, se lee en la resolución.

“Los recurrentes sostienen que el Partido Aprista Peruano no realizó la reserva previa de ubicaciones para designados antes de las elecciones primarias del 30 de noviembre de 2025. Por tanto, el desplazamiento de los candidatos elegidos por ciudadanos designados carecería de base legal, afectando el derecho a la participación política y la jerarquía de los resultados proclamados en la Resolución N.° 0793-2025-JNE”, agrega.

Resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3

Oficializan inscripción de fórmula aprista

Más temprano, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 oficializó la inscripción de la fórmula presidencial del Partido Aprista Peruano para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

La plancha está integrada por Enrique Valderrama como candidato a la Presidencia de la República, mientras que María Inés Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez aspiran a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Hasta este momento el Jurado Nacional de Elecciones ha registrado la inscripción de 24 fórmulas presidenciales con miras a los comicios de abril, después de que se cumplieran todos los requisitos legales y no recibir tachas durante el plazo establecido por el reglamento electoral.