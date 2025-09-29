El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, estimó que a fines de diciembre del 2025 o principios de enero del próximo año se determinará si se aplicará o no el voto digital en las elecciones generales del 2026.

Durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, el titular del organismo electoral señaló que la decisión se tomará con las auditorías que realizarán tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Algo tiene que quedar absolutamente claro: a fines de diciembre o inicios de enero tenemos que tener todos claro si va o no va el voto digital. Van a determinar nuestras auditorías, van a determinar las auditorías del JNE y con esa información se va a poder tomar la decisión y comunicarle a la ciudadanía si estamos en condiciones o no de aplicar el voto digital”, expresó.

“Eso va a ser como máximo la primera quincena de enero”, agregó Corvetto, quien recordó que en abril del año pasado una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) estableció que el voto electrónico “es inconstitucional”, pero no así el voto digital, con lo cual mantiene su vigencia.

“El tema es que esta ley nos da el mandato, nos exige que la apliquemos para la nacional de abril, no para la subnacional todavía, dice que a partir de ese momento. El Congreso ha fijado que la primera aplicación de este plan piloto es la elección general”, subrayó.

“Diferente hubiera sido el caso que diga que la primera aplicación es la subnacional, pero así lo ha definido el Congreso. Todos los organismos electorales estamos dando cumplimiento al marco legal y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo”, añadió.

Analizarán viabilidad

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la auditoría que realizará su institución es la que finalmente va a determinar la viabilidad del voto digital en nuestro país.

“Lo que no sabemos todavía, hasta el momento, es cómo va a ser el soporte. Sí nos preocupa mucho que el piloto sea con una gran cantidad de personas. Normalmente, la experiencia comparada se realiza con 2 mil personas o 5 mil votos. Este es un piloto de más de 2 millones de personas, lo cual sí nos genera mucha preocupación, considerando que es la primera experiencia en cuanto al voto digital”, dijo a los periodistas.

“El voto digital, y en general cualquier tipo de voto, se garantiza en base a la confianza que tiene la ciudadanía y el sistema electoral. Tengan la seguridad que vamos a tomar la decisión cuando correspondan”, agregó.

Burneo remarcó que lo que no se quiere es que por una “falta de confianza” o por un “incipiente desarrollo informático”, el voto digital fracase en este proceso electoral.

“Lo que queremos es que poco a poco este voto digital se vaya desarrollando en el país, como ha sido en la experiencia comparada. Para el 2026 aún no tenemos la certeza porque aún no tenemos el desarrollo informático y no lo hemos auditado”, acotó.

“La contratación de una empresa auditora de la ONPE es de ellos, va a auditar su proceso, que finalmente determina o no la viabilidad del voto digital, y si continúa es la que va a realizar el JNE. No hay otro competente ni una empresa extranjera ni independiente que pueda realizar esa labor porque es un mandato constitucional que tenemos”, sentenció.