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Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), fue entrevistada en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), negó supuestos pagos a influencers y tiktokers para apoyar la campaña electoral de César Acuña, y dijo que esas versiones son “especulaciones y conjeturas”.

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