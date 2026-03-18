En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), negó supuestos pagos a influencers y tiktokers para apoyar la campaña electoral de César Acuña, y dijo que esas versiones son “especulaciones y conjeturas”.

Indicó que en realidad dichos jóvenes ven a Acuña Peralta como un “emprendedor exitoso” y afirmó que en dicha visión el líder de APP es “lo que ellos en algún momento quieren ser”.

“Todas son especulaciones y conjeturas. En realidad, a algunos medios de comunicación les cuesta creer que los jóvenes están cerca de César Acuña porque ven en él lo que ellos en algún momento quieren ser. Los jóvenes, los influencers, titktokers han encontrado una forma de desarrollar un tipo de emprendimiento y ven a César Acuña como emprendedor exitoso que se puede salir adelante”, expresó.

“En nuestro caso nosotros no estamos pagando absolutamente nada y eso han salido los propios jóvenes a aclarar, no hay un tema de contratos con ellos, de pago alguno. Es netamente un tema de que ven a Alianza para el Progreso, y sobre todo en el candidato presidencial, una imagen de lo que ellos quisieran ser más adelante”, agregó.

Tumi aseguró que “en su debido momento”, César Acuña acudirá en entrevistas en los medios de comunicación y justificó su poca presencia porque “está abocado a recorrer las diferentes regiones del país”.

En ese sentido, justificó la ausencia de Acuña Peralta en el foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el último martes 17 de marzo y aseguró que participará en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Ayer tenía una reunión ya pactada, porque nosotros estamos desarrollando los ‘Acuña escucha’, que son reuniones con más de 3 mil pobladores. Entonces, tratándose de una convocatoria masiva, es muy complicado desconvocar a la población”, subrayó.

“Ayer ha estado en Ica, pero en estricto él sí ha venido difundiendo sus propuestas, nuestro plan de gobierno ha sido reconocido como el mejor y él se ha reunido con la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería”, añadió.

Campaña en redes

Según reveló “Panorama” el último domingo, César Acuña ha trasladado parte de su campaña a las redes sociales, donde comparte videos en TikTok y otras plataformas participando en dinámicas.

En ese contenido aparece el streamer conocido como ‘Cristo Rata’, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok, así como ‘Sasha Uzumaki’, quien ha mostrado su apoyo explícito a Acuña Peralta en sus transmisiones y videos.

En dichas grabaciones, el exgobernador regional de La Libertad baila, participa en retos o conversa con streamers populares.