Resumen

El gobierno del presidente José María Balcázar aprobó la transferencia de más de S/ 702 millones a los organismos del sistema electoral con el objetivo de financiar los gastos vinculados a las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril, y a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre. Al asumir el poder, Balcázar incidió en que su gestión transitoria estará orientada a garantizar elecciones libres y transparentes.